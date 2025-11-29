　
    • 　
>
健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

▲▼全真店面與公告。（圖／資料照）

▲全國健身中心已經突破1000家，但消費爭議也攀新高，全真無預警倒閉事件是其中之一。（圖／Pexels）。（圖／資料照）

專題中心／綜合報導

疫情後，健身服務相關的消費糾紛持續攀升。行政院消保會統計，今年 1～10 月健身中心申訴案件已累計 4,709 件，超越過去 3 年的年總量，也改寫歷史新高，其中僅 9 月單月就湧入 1,950 件，幾乎逼近去年全年水準。消保官梁明圳指出，近年的主要爭議除了業者倒閉、無法提供服務外，也包括變更合約內容，例如：原本免費的毛巾改為收費等，而這些現象背後反映的，是更深層的產業結構問題。

位於中部的中型健身房業者林先生直言，健身房的營運成本遠高於一般服務業，其中一個根本原因，就是產業本身「必須有大坪數空間」才能運作，「團體課、重量訓練、設施動線都吃坪數，但台灣的土地政策長年助長炒地，房價、房租一路飆，對我們這種需要大空間的產業來說，只會越來越吃不消。」他說，光是租金就構成沉重壓力，再加上裝潢、器材設備的前期投入，以及消防、公安等合規成本，「每一項都要錢，而且還要承受教練挖角會員的風險。」此外，法令要求必須提撥 50% 預付款作為履約保證，也讓資金周轉與營運彈性進一步限縮。

依財政部統計，截至今年 8 月，全國健身中心數量達 1,106 家，較去年成長 4%，且過去十年幾乎每年都在增加；去年全年銷售額達 186.6 億元，年增 9.2%，顯示產業持續成長。然而，與此同時，消費爭議也同步升溫，疫情前每年不到 2,000 件的申訴量，在 2021 年疫情期間一度暴增至 4,600 件，之後連續 3 年維持在 2,000 件以上，今年更提前突破 4,700 件，呈現「業績成長、糾紛也成長」的雙軌趨勢。

在北部經營兩家小型健身房的李先生則說，一般人可能認為裝潢、器材是健身房最大的成本，「其實那就像開餐廳要裝潢，算是正常支出吧！」變更格局、加強隔音等通常破百萬元算是常見，一項健身器材 5 萬元起跳、一個槓片約數千元也算正常，但真正棘手的是法規與成本疊加。

李先生說，健身房和補習班沒兩樣，若地點坐落在住宅區，必須先辦理使用執照變更，加上常遇上消防、公安法規認定標準不同，設計圖一改再改。他估算，「光政府規費和合規相關支出，少說也要 60、70 萬元。」在他看來，這是在高房租、高法遵、高變動風險的環境中經營，「老實說，檯面上的健身房，其實都是未爆彈。」

11/27 全台詐欺最新數據

