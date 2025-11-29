今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨

▲今晨最低溫10.5度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到輻射效應影響，平地最低溫在05：25分關西工作站，測得10.5℃。不過白天氣溫回升，高溫達28度。下週二（12／2）東北季風增強再變天，3地區有雨。

今天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26-28度，東半部則是24-26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15-17度，尤其竹苗局部地區來到10-12度，而南部及花東為18-20度，日夜溫差大；隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。

11/30(日)、12/1(一)中層雲系通過，水氣逐漸增多；11/30中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；12/1基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲今天高溫28度。（圖／中央氣象署）

11/30-12/1低溫預測：中部以北、宜蘭及金門、馬祖15~18度，南部、花東及澎湖19-21度；高溫預測：台灣各地大約25-29度，澎湖及金門22-23度，馬祖20度。

12/2(二)東北季風增強，12/3(三)、12/4(四)東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；12／2-12/4迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

12/2低溫預測：中部以北、宜蘭及金馬16-19度，南部、花東、澎湖19-21度；高溫預測：北部、宜花及澎湖23-25度，中南部及台東26-28度，金門22度，馬祖19度。