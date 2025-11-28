　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把握周末好天氣　下周二雨區擴大「低溫15度」

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受下一波東北季風影響，下周二到周四雨區擴大、北部降溫明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(29日)東北季風減弱，氣溫回升，各地大多晴到多雲，不過下周二起將變天，下波東北季風南下，預計影響到下周四，雨區擴大，桃園以北、東部、恆春半島和中部以北山區有雨，北部低溫逐漸下滑，其中下周三和下周四北部可降至15度。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天、周日東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，其中明天各地晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

周日、下周一水氣稍增多，東北季風偏弱，不過賴欣國表示，受到中層水氣影響，周日中部以北山區、宜蘭有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；下周一基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區多雲為主。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二起下波東北季風增強，賴欣國說明，下周二到下周四受東北季風影響，北部、東北部降溫較多，其他地區早晚涼，降雨方面，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，受中層水氣影響，中部以北山區也有零星短暫雨。

下周五東北季風減弱，將出現短暫空檔，白天氣溫可回升一些，早晚仍偏涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度趨勢方面，賴欣國指出，周六到下周一白天溫度高，西半部可到26到28度，東半部24到25度；低溫部分，周六到下周一西半部跟宜蘭溫度稍低，其中周六和周日低溫約15到17度，下周一低溫約17到18度，東部和東南部低溫約18到20度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二迎接下波冷空氣，賴欣國說明，北部氣溫將逐漸下降，其中周二高溫約25度，下周三、下周四高溫再降至21度，中南部白天高溫影響不大，下周二到下周四高溫可到26到28度上下。

低溫部分，賴欣國表示，北部低溫稍微下降，下周二低溫約17度上下，下周三、下周四剩下15到16度，中部低溫將從18度降至16度或17度，南部低溫沒有太明顯變化，約18到20度上下；下周五過後東北季風減弱，北部溫度回升，可回到24度，中南部高溫較高，沒有太大變化，可維持26到28度，「下周這波冷空氣強度以東北季風為主，預估不會到冷氣團等級」。

11/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

健身房倒閉 20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

主管告知「你被點名查稅」要他交1資料！全場嚇勸快逃：不能給

把握周末好天氣　下周二雨區擴大「低溫15度」

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期　癌細胞深入內臟、骨頭

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

自己膝蓋自己救！細胞再生治療救退化性關節炎　軟骨修復免開刀

好市多會員曬「黑五戰利品」大爆滿！網喊：台人真的有錢有閒

台大人文館耗時19年完工　首奪美國「混凝土奧斯卡」獎

記得儲水！彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時　近2萬戶受影響

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

天氣氣象氣象署東北季風氣溫低溫降雨

