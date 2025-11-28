把握周末好天氣　下周二雨區擴大「低溫15度」

▲受下一波東北季風影響，下周二到周四雨區擴大、北部降溫明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(29日)東北季風減弱，氣溫回升，各地大多晴到多雲，不過下周二起將變天，下波東北季風南下，預計影響到下周四，雨區擴大，桃園以北、東部、恆春半島和中部以北山區有雨，北部低溫逐漸下滑，其中下周三和下周四北部可降至15度。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天、周日東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，其中明天各地晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

周日、下周一水氣稍增多，東北季風偏弱，不過賴欣國表示，受到中層水氣影響，周日中部以北山區、宜蘭有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；下周一基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區多雲為主。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二起下波東北季風增強，賴欣國說明，下周二到下周四受東北季風影響，北部、東北部降溫較多，其他地區早晚涼，降雨方面，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，受中層水氣影響，中部以北山區也有零星短暫雨。

下周五東北季風減弱，將出現短暫空檔，白天氣溫可回升一些，早晚仍偏涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度趨勢方面，賴欣國指出，周六到下周一白天溫度高，西半部可到26到28度，東半部24到25度；低溫部分，周六到下周一西半部跟宜蘭溫度稍低，其中周六和周日低溫約15到17度，下周一低溫約17到18度，東部和東南部低溫約18到20度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二迎接下波冷空氣，賴欣國說明，北部氣溫將逐漸下降，其中周二高溫約25度，下周三、下周四高溫再降至21度，中南部白天高溫影響不大，下周二到下周四高溫可到26到28度上下。

低溫部分，賴欣國表示，北部低溫稍微下降，下周二低溫約17度上下，下周三、下周四剩下15到16度，中部低溫將從18度降至16度或17度，南部低溫沒有太明顯變化，約18到20度上下；下周五過後東北季風減弱，北部溫度回升，可回到24度，中南部高溫較高，沒有太大變化，可維持26到28度，「下周這波冷空氣強度以東北季風為主，預估不會到冷氣團等級」。