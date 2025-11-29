獨／高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市昨（28）日深夜再傳奪命事故！林園區沿海路四段與椰樹東巷口發生一起直行機車遭左轉轎車撞擊意外，年僅21歲的陳姓男騎士送醫仍不治。據了解，陳男是任職於海巡署第五岸巡隊的志願役士兵，而監視器畫面今天曝光，十分驚悚駭人。

事故發生在晚間9點59分，監視器畫面顯示，一輛白色自小客車要轉彎，但在在轎車車頭要進入巷口的同時，陳姓騎士從右側畫面筆直行進，機車車頭與轎車右前方猛烈衝撞，人車瞬間彈飛，還撞到旁邊民宅外牆，陳男隨即被送往醫院，但仍宣告不治。

▲海巡士兵最後身影曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

轎車內的50歲林姓駕駛及同車女子皆未受傷。警方指出，汽車駕駛酒測值為0；機車騎士的酒測將於相驗時檢測，詳細肇責仍待交通大隊調查釐清。

值得注意的是，高雄市 28 日一天內連續發生兩起死亡車禍，除林園深夜這名海巡志願役士兵不幸身亡外，前鎮區上午也傳出23歲女服飾店員遭右轉轎車撞飛、送醫宣告不治的悲劇。一日兩死、兩起均為路口轉彎事故，時距不到12小時，警方特別呼籲駕駛行經路口務必減速、轉彎車要禮讓直行車，避免再度發生無法挽回的憾事。

▲海巡士兵撞擊之後倒地，肇事車輛停在巷內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事車輛的車體嚴重凹陷，可見撞擊當下力道有多大 。（圖／記者吳奕靖翻攝）