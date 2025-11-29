70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩　屏東枋寮警伸援手

▲東海派出所長藍清輝將善款交給賴男。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

70歲蔡姓婦人為中低收入戶，中風失能後生活無法自理，全靠同居5年的64歲賴姓男子細心照料。賴男靠打零工維生，長期身心俱疲，卻仍不離不棄。近日蔡婦病情惡化離世，賴男悲痛之餘，更因無力負擔喪葬費陷入絕境。枋寮警方得知後主動奔走，並協調多名善心人士與團體捐助，共募得7萬3500元，盼能助他度過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，透過立法委員徐富癸特助陳谷智與民間友人尤秀卿轉介，得知佳冬鄉萬建村70歲蔡婦是中低收入戶，自中風失能後，生活便無法自理、喪失工作能力。所幸64歲同居人賴男5年來不離不棄、悉心照料，並靠打零工艱難度日。長期的巨大壓力和辛勞，讓賴男心力交瘁。近期，蔡婦病情惡化，不幸辭世。面對突如其來的變故，賴男不僅悲痛欲絕，更因無力負擔蔡婦的喪葬費用，使原本就困苦的生活瞬間陷入絕境。

藍所長聽聞後自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、張龍欽、江宏偉、黃慶春、許順彰、夏苡明、詹光榮、黃大洲、吳金泉、陳清祥、林俊豪、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、鄭延成、郭素香、鄭繼宸、鄭欣榮、方光榮、莊雅斐、方思云、方玟棋、蘇財福、鍾進文、大庄巡守隊等人，共同募集善款新臺幣(以下同)3萬500元，及民間善心團體「卿友慈善團」等人共同捐助4萬3,000元，總計共募得善款7萬3,500元，並於東海派出所內親將善款交付賴員，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利度過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。