　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

友邦聖文森政黨輪替　主張「與台斷交」新民主黨勝選

▲▼ 友邦聖文森及格瑞那丁大選，新民主黨黨魁佛萊代（Godwin Friday）勝選。（圖／翻攝自臉書@GodwinFridayMP）

▲友邦聖文森及格瑞那丁大選，新民主黨黨魁佛萊代勝選，已於28日就職總理。（圖／翻攝自臉書@GodwinFridayMP）

記者詹雅婷／綜合報導

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁（St Vincent and the Grenadines）27日舉行國會大選，曾主張與台斷交、向北京靠攏的新民主黨取得壓倒性勝利，在15個席次之中拿下14席，結束聯合勞工黨長達24年的執政。新民主黨黨魁佛萊代（Godwin Friday）宣布勝選，並於28日就職新總理。

衛報等報導，這次的選舉結果對於聯合勞工黨是一大慘敗，只有掌權超過20年的前總理龔薩福（Ralph Gonsalves）保住唯一席次。龔薩福在本屆大選尋求連續第6個5年任期，他是近代在位時間最長的民選領袖之一，於2001年3月首度當選總理，不過如今迎來政黨輪替，要把總理大位交給新民主黨黨魁佛萊代。

佛萊代28日出席總理就職典禮，並稱將成為所有人的總理，也承諾要提高生活水準。他的所屬政黨新民主黨曾承諾創造更多更高薪的就業機會，應對日益嚴重的犯罪暴力問題，改善醫療保健和基礎設施。

對於佛萊代的當選，該區域已有多國政府表示祝賀。牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）稱，這次的選舉是聖文森人民的重要時刻，牙買加珍惜兩國之間的緊密友誼，期待深化合作，共同建立更具韌性繁榮的加勒比海地區。

我駐聖國大使范惠君也在28日表示祝賀。根據衛報，新民主黨曾主張與台斷交、向北京靠攏，今年競選宣言並未提及此事，但其立場含糊不清曾引來批評。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嗆大谷嗆到翻車！　名嘴遭狠電「當場閉嘴」
大馬「地下多P基地」遭破！　滿地套套一片肉色畫面曝
20歲志航基地士官休假返家　車禍傷重不治
幕後／台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末還原　外交人員中暗箭
「雄女改造壞女孩」26歲網紅勞斯萊斯被查扣！　真實身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首創！日本推出「熊保險」　觀光業被迫關門可理賠

201男同志全裸被逮！大馬地下「多P性愛基地」　滿地套套戰況激

友邦聖文森政黨輪替　主張「與台斷交」新民主黨勝選

在野黨議員力挺高市早苗！喊「拒絕撤回」發言：別上中國人的當

高階指揮官遭擊殺　真主黨放話報復以色列

18歲少女沼澤溺斃「竟是親爹下令處死」　只因她交了男朋友

日本熊害頻繁　韓國成唯一救世主！熊膽作藥材「補腎壯陽」助韓男

紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！　暗黑內幕：在台涉3罪被通緝

韓男吃公司「22元零食」被告竊盜！判罰千元上訴　獲判無罪

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

首創！日本推出「熊保險」　觀光業被迫關門可理賠

201男同志全裸被逮！大馬地下「多P性愛基地」　滿地套套戰況激

友邦聖文森政黨輪替　主張「與台斷交」新民主黨勝選

在野黨議員力挺高市早苗！喊「拒絕撤回」發言：別上中國人的當

高階指揮官遭擊殺　真主黨放話報復以色列

18歲少女沼澤溺斃「竟是親爹下令處死」　只因她交了男朋友

日本熊害頻繁　韓國成唯一救世主！熊膽作藥材「補腎壯陽」助韓男

紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！　暗黑內幕：在台涉3罪被通緝

韓男吃公司「22元零食」被告竊盜！判罰千元上訴　獲判無罪

MAMA悼香港大火「冥界男團舞台取消」　粉絲淚：練習那麼久

陳意涵去許瑋甯婚禮哭超大聲！　「邱澤誓詞感動她」被拍落淚表情

自小客硬擠！倒楣小黃彈起來「一路狂擼護欄」　90度翻車畫面曝

獨／熱心醫師山區巡診太累！恍神連撞路旁4車　零件碎片噴滿地

王躍霖打過4隊自嘲棒球大使　與王維中再當隊友？「不用擔心他」

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

首創！日本推出「熊保險」　觀光業被迫關門可理賠

新北毛寶貝耶誕趴市集　板橋站前「10項寵物遊具」搶先登場

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑　300款葡萄酒限定展聖誕必備

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

國際熱門新聞

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

高爾夫球場活春宮！「肉體交疊」畫面曝

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

重機網美遭輾斃　最後PO文成死亡預言

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

香港大火128死！庫克：Apple將捐款救災

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

空巴召回！全日空取消65航班　澳機場大亂

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

更多熱門

相關新聞

川普馬杜洛上周通話　討論會晤可能性

川普馬杜洛上周通話　討論會晤可能性

《紐約時報》28日引述多名知情人士說法報導，美國總統川普與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上周已經通話，討論在美國境內舉行會面的可能性。白宮與委內瑞拉通訊部迄今均未回應。

CNN：美軍攻擊毒運船　二度擊殺倖存者

CNN：美軍攻擊毒運船　二度擊殺倖存者

轟炸瞬間畫面曝！美軍擊毀運毒船3死

轟炸瞬間畫面曝！美軍擊毀運毒船3死

華郵：川普考慮「攻擊委內瑞拉」

華郵：川普考慮「攻擊委內瑞拉」

「台露夥伴關係商展」深耕邦交國　台灣永續創新閃耀加勒比海

「台露夥伴關係商展」深耕邦交國　台灣永續創新閃耀加勒比海

關鍵字：

聖文森及格瑞那丁聖文森佛萊代新民主黨加勒比海友邦

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面