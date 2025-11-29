友邦聖文森政黨輪替　主張「與台斷交」新民主黨勝選

▲友邦聖文森及格瑞那丁大選，新民主黨黨魁佛萊代勝選，已於28日就職總理。（圖／翻攝自臉書@GodwinFridayMP）

記者詹雅婷／綜合報導

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁（St Vincent and the Grenadines）27日舉行國會大選，曾主張與台斷交、向北京靠攏的新民主黨取得壓倒性勝利，在15個席次之中拿下14席，結束聯合勞工黨長達24年的執政。新民主黨黨魁佛萊代（Godwin Friday）宣布勝選，並於28日就職新總理。

衛報等報導，這次的選舉結果對於聯合勞工黨是一大慘敗，只有掌權超過20年的前總理龔薩福（Ralph Gonsalves）保住唯一席次。龔薩福在本屆大選尋求連續第6個5年任期，他是近代在位時間最長的民選領袖之一，於2001年3月首度當選總理，不過如今迎來政黨輪替，要把總理大位交給新民主黨黨魁佛萊代。

佛萊代28日出席總理就職典禮，並稱將成為所有人的總理，也承諾要提高生活水準。他的所屬政黨新民主黨曾承諾創造更多更高薪的就業機會，應對日益嚴重的犯罪暴力問題，改善醫療保健和基礎設施。

對於佛萊代的當選，該區域已有多國政府表示祝賀。牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）稱，這次的選舉是聖文森人民的重要時刻，牙買加珍惜兩國之間的緊密友誼，期待深化合作，共同建立更具韌性繁榮的加勒比海地區。

我駐聖國大使范惠君也在28日表示祝賀。根據衛報，新民主黨曾主張與台斷交、向北京靠攏，今年競選宣言並未提及此事，但其立場含糊不清曾引來批評。