轟炸瞬間畫面曝！美軍擊毀運毒船3死　21起空襲已奪80命

▲ 一艘疑似運毒的船隻被美軍擊毀。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍15日在東太平洋海域再度發起攻擊行動，擊毀一艘疑似載運毒品的船隻，導致船上3名人員死亡。五角大廈16日證實這起事件，已是9月初以來美軍對毒品走私船的第21次致命攻擊。

根據《衛報》，美國南方司令部聲明表示，「情報證實該船隻參與非法毒品走私活動，沿著一條已知的毒品走私路線過境，並載有毒品」，被「南方之矛」（Southern Spear）聯合特遣隊擊中時正位於國際海域，但未透露其出發地點或所屬組織。影片中可見這艘船當時正在海上快速前進，被擊中後噴出巨大火光、掀起巨浪。

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

五角大廈統計顯示，9月以來的21次打擊已造成逾80人死亡，美軍稱之為「為阻斷毒品流入美國的正當行動」。但國會議員、人權組織及美國盟友對其合法性提出質疑，尤其是軍方選擇直接攻擊而非攔截逮捕的作法。

川普政府堅持擁有執行此類攻擊的法律權力，司法部也提供證明其正當性的法律意見，並主張執行任務的美軍人員享有免於起訴的豁免權。但政府尚未公開說明選擇攻擊而非登船逮捕人員的法律依據。

最新攻擊行動發生之際，美國海軍宣布其最先進的航空母艦已於16日抵達加勒比海，「福特號」（Gerald R Ford）航母及其他軍艦的到來，標誌著該地區數十年來最大規模美國軍力集結，引發外界對川普政府在南美洲意圖的關注。

隨著福特號加入，南方之矛任務現已部署近12艘海軍艦艇和約1.2萬名水兵及海軍陸戰隊員。該航母打擊群配備戰鬥機中隊及飛彈驅逐艦，16日上午通過英屬維京群島附近的阿內加達海峽。

打擊群指揮官藍齊洛塔少將（Paul Lanzilotta）表示，此次部署將強化已在該地區的大批美國軍艦，以「保護國家安全與繁榮，對抗西半球毒品恐怖主義」。負責監督加勒比海和拉丁美洲事務的霍爾西上將（Adm Alvin Holsey）聲明指出，美軍「已準備好對抗試圖破壞區域穩定的跨國威脅」。

與此同時，距離委內瑞拉最近處僅11公里的千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）政府官員稱，美軍已開始在當地進行為期一周的「訓練演習」。該國外交部長索伯斯（ Sean Sobers）稱這是一個月內第二次聯合演習，目標是打擊暴力犯罪。這座島國已成為向歐洲及北美運輸毒品的中轉站，總理明確表態支持美國軍事打擊。

參加演習的包括第22遠征部隊海軍陸戰隊員，他們數月來一直駐紮在委內瑞拉沿海的海軍艦艇上。委內瑞拉政府將這類軍演視為侵略行為，16日則暫未對航空母艦到來發表回應。