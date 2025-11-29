紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

▲委內瑞拉總統馬杜洛（左）美國總統川普（右）。（組圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》28日引述多名知情人士說法報導，美國總統川普與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上周已經通話，討論在美國境內舉行會面的可能性。白宮與委內瑞拉通訊部迄今均未回應。

《紐約時報》指出，如果會晤成真，這將是2人首次面對面，但據悉目前尚無具體安排。通話消息曝光之際，川普一方面對委內瑞拉發表好戰言論，一方面考慮訴諸外交途徑的可能性。他先前就表示願意與馬杜洛對話，如今證實雙方已有實際接觸。

川普政府指控馬杜洛是非法領導人，並且領導著販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles）。不過，這個說法已被卡拉卡斯（Caracas）當局否認，許多獨立專家也表示，儘管委國政府內部確實出現與販毒相關的嚴重腐敗問題，卻無證據顯示存在一個在傳統定義上能被稱為販毒集團的官員組織。

▲美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（資料照／路透）



9月以來，美軍已在加勒比海及太平洋地區執行至少21次打擊任務，攻擊疑似運送毒品的船隻，造成至少83人死亡。不過，這些軍事行動的合法性引發質疑，被民主黨及人權專家批評形同「法外處決」。《華盛頓郵報》28日稍早爆料，國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）下令執行所謂「雙重打擊」殲滅倖存者，進一步加劇外界質疑，但五角大廈已反駁稱該報導具誤導性。

儘管如此，川普27日威脅很快展開地面行動，打擊委內瑞拉毒販，「陸路其實更簡單，這項行動很快就會開始。」《路透社》23日引述2名官員說法報導，美國的委內瑞拉行動即將進入新階段，可能選項包括部署秘密行動、試圖推翻馬杜洛政權。