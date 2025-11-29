日本熊害頻繁　韓國成唯一救世主！熊膽作藥材「補腎壯陽」助韓男

▲亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本今年熊災肆虐，尤其在北海道、秋田縣、岩手縣、福島縣更傳出多起棕熊或亞洲黑熊頻繁闖進鬧區襲擊人類導致傷亡的事件。對此，日本更決定派出自衛隊協助驅除熊隻，就連鄰國南韓都甚感驚訝。日媒報導，南韓可能成為日本解決熊災的救星，因為南韓即將缺乏能做為珍貴中藥材的熊膽。

根據日媒《產經新聞》，日本熊患頻傳、甚至還得由政府出動自衛隊協助驅熊作業的新聞，當傳到南韓時，就連韓國人也深感震驚，因為南韓國內的野生熊隻幾乎已經處於滅絕狀態。對於日本人如何處理熊隻屍體，韓國人也是感到相當好奇，甚至希望能從日本進口熊隻遺體，盼能取得珍貴的熊膽。

熊膽在韓國傳統醫學（韓醫），被視為是非常昂貴的藥材，在韓半島（朝鮮半島）野生熊隻幾乎瀕臨滅絕的狀態下，南韓多半從海外引進熊隻。不過，隨著南韓政府修法明文規定，從明年起禁止飼養熊隻以後，相關業者皆感到相當困擾。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓10年多前約飼養1000頭熊隻，不過現在卻只剩下242頭熊。隨著南韓政府修訂《野生生物保護管理法》，規定從明年1月起不得持有、且不得飼養熊隻，相關業者打算要求政府求償。

報導提到，在傳統醫學藥材的使用上，熊膽具有腸胃藥、止痛藥的效果，甚至能夠協助男性補腎壯陽，主要是從活著的熊隻插入導管，從膽囊直接採取膽汁。不過，從明年起，南韓傳統醫學藥材相關從事業者，恐怕無法再輕易取得被視為珍貴藥材的熊膽。

日本熊災的新聞意外在南韓掀起討論話題，「在捕殺熊隻後，若日本人對於如何處置感到困擾，那麼我們（韓國人）何不從日本以便宜價格引進呢？」