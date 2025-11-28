　
政治

對中國發展棒球樂觀其成　蔡其昌支持球員找工作但有一提醒

▲▼中職會長蔡其昌出席12強紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明年初才要開始賽事卻已爭議不斷。對此，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今（28日）受訪時表示，球員到世界各地找工作很正常，只是站在會長的角度，像演藝圈人員，到某個國家工作，被迫做一些他們或許也不太願意的工作，如果球員要去找工作，會長不會反對也很支持，但要特別留意會不會被迫做一些不想做的事情。

中國棒球城市聯賽（CPB）日前爆出「上海兄弟」隊徽抄襲中信兄弟隊徽的事件，聯賽更規定30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，而該規定今確定取消。但也傳出台灣前大聯盟投手曹錦輝、中職球星林益全等人有意參加CPB，外界擔憂中國會來台灣挖角。而CPB隊伍中，還有旺旺集團贊助的「長沙旺旺黑皮隊」、台灣企業瀚元康養集團所贊助的「福州海俠隊」，兩隊皆強調企業出身「中國台灣」，要搭起兩岸橋樑等，政治色彩頗濃。

對於中國發展CPB棒球聯盟近況，蔡其昌表示，不會去掌握，球員到世界各地找工作很正常也無可厚非，只是站在會長的角度，像是演藝圈人員，到某個國家工作，被迫做一些他們或許也不太願意的工作，如果球員要出外打球、去找工作，會長不會反對也很支持，但要特別留意會不會被迫做一些不想做的事情，只是善意提醒。

蔡其昌指出，中國或是全世界其他國家發展棒球，「我們都樂觀其成」，有人要推動棒球有什麼不好？但像智慧財產權等等，站在聯盟立場，要捍衛聯盟本身或球團的智慧財產權，如果涉及侵權就會採取相關法律行動。

蔡其昌強調，球員找工作，自己沒有意見，只有一點小小提醒，避免這些優秀球員未來又被炎上或鬧得不愉快，盡量去避免，「全世界要發展棒球，站在聯盟角度都樂觀其成也都認為很好，但是不要去做侵權的事情」。

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

中職會長、立委蔡其昌今（28）日受訪回應經典賽相關事宜。蔡其昌表示，昨天43人集訓名單，參加集訓的選手應該這幾天都收到通知。對於日本球星大谷翔平確定參加經典賽，蔡也坦言，情蒐小組持續運作，掌握自家球員、其他國家的隊伍，做最好的準備，經典賽要贏不容易，但棒球是圓的，沒人知道誰輸誰贏，「大谷翔平決定參戰，對票房跟日本隊實力都幫忙很大，我們多了一個可敬又可怕對手」。

如何對付大谷翔平？蔡其昌給這建議　鄉民秒懂了

如何對付大谷翔平？蔡其昌給這建議　鄉民秒懂了

樂天轉賣傳聞滿天飛！葛城崇：沒要賣球隊

樂天轉賣傳聞滿天飛！葛城崇：沒要賣球隊

蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

提中國CPB疑慮挨批政治介入運動　蔡其昌還原原話打臉

提中國CPB疑慮挨批政治介入運動　蔡其昌還原原話打臉

關鍵字：

中國棒球中職會長蔡其昌智慧財產中華職棒

