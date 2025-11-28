對中國發展棒球樂觀其成　蔡其昌支持球員找工作但有一提醒

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明年初才要開始賽事卻已爭議不斷。對此，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今（28日）受訪時表示，球員到世界各地找工作很正常，只是站在會長的角度，像演藝圈人員，到某個國家工作，被迫做一些他們或許也不太願意的工作，如果球員要去找工作，會長不會反對也很支持，但要特別留意會不會被迫做一些不想做的事情。

中國棒球城市聯賽（CPB）日前爆出「上海兄弟」隊徽抄襲中信兄弟隊徽的事件，聯賽更規定30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，而該規定今確定取消。但也傳出台灣前大聯盟投手曹錦輝、中職球星林益全等人有意參加CPB，外界擔憂中國會來台灣挖角。而CPB隊伍中，還有旺旺集團贊助的「長沙旺旺黑皮隊」、台灣企業瀚元康養集團所贊助的「福州海俠隊」，兩隊皆強調企業出身「中國台灣」，要搭起兩岸橋樑等，政治色彩頗濃。

對於中國發展CPB棒球聯盟近況，蔡其昌表示，不會去掌握，球員到世界各地找工作很正常也無可厚非，只是站在會長的角度，像是演藝圈人員，到某個國家工作，被迫做一些他們或許也不太願意的工作，如果球員要出外打球、去找工作，會長不會反對也很支持，但要特別留意會不會被迫做一些不想做的事情，只是善意提醒。

蔡其昌指出，中國或是全世界其他國家發展棒球，「我們都樂觀其成」，有人要推動棒球有什麼不好？但像智慧財產權等等，站在聯盟立場，要捍衛聯盟本身或球團的智慧財產權，如果涉及侵權就會採取相關法律行動。

蔡其昌強調，球員找工作，自己沒有意見，只有一點小小提醒，避免這些優秀球員未來又被炎上或鬧得不愉快，盡量去避免，「全世界要發展棒球，站在聯盟角度都樂觀其成也都認為很好，但是不要去做侵權的事情」。