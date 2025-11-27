好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

▲好市多黑五購物周在11月28日邁入第5天。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物周（黑五）」將於明（28日）邁入第5天，台灣好市多也在官方臉書搶先透露隔日優惠品項，包括「LG 50吋 4K畫質顯示器」折3800元、電動升降桌折900元，生鮮方面有「美國頂級嫩肩里肌真空包」每公斤可省100元。

好市多黑五「第5波優惠」曝光。

不少會員表示，今年黑五折扣力道和項目數量很有感，尤其民生用品很划算，像是衛生棉、保養品、清潔用品等，很多熱門商品一下子就被搬空，吹風機、除濕機也十分熱銷。有會員分享，賣場人潮嚇人，但進場停車時有義交引導，動線算順；還有人說，「雖然人很多，但結帳沒有很卡，感覺還算快」。

好市多「黑五」自11月24日至11月30日開跑，期間營業時間自上午8點至晚間9點半，優惠商品擴大至超過500項，每日逐波釋出。優惠品項和價格，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多項目、售價，都會在賣場揭曉。

好市多黑五「第5波優惠」曝光。

好市多公布11月28日「第5波優惠」：

3C、家電

・LG 50吋 4K QNED 顯示器，折3,800元。

・APPLE Mac mini M4 10核心/256G SSD，折1,800元。

・SHARP 夏普雙氣流智慧吹風機，折1,910元。

・TATUNG 大同全不鏽鋼電鍋 11人份，折410元。

大同全不鏽鋼電鍋優惠。



居家辦公

・FLEXISPOT 人體工學智慧電動升降桌，折900元。

・BACKBONE 網布椅，折1,200元。

網布椅、電動升降桌列入黑五優惠。

生活

・ARIEL 抗臭新配方洗衣精補充包(1100g×6)，折190元。

（Laundry Detergent Liquid Refill）

食品、生鮮

・美國頂級嫩肩里肌真空包（計重商品），每公斤折100元。

・HAPPY COW 低脂切片乾酪，折80元。

・HONG YU 宏裕行冷凍海鮮鮮蝦水餃，折120元。

・ASIA FARM 冷凍薄鹽毛豆莢，折80元。

・CHUAN GUI 傳貴有機無糖豆漿，折36元。

・CHATEAU DOISY DAENE 法國白葡萄酒，折150元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

好市多黑五「第5波優惠」曝光。

玩具 / 休閒

・LEGO 樂高偉士牌125，折630元。

樂高偉士牌列入黑五名單。



精品

・24K黃金男士套組，折10,050元。

・0.5克拉鑽石項鍊，折7,500元。

服飾鞋類

・ADIDAS 男女滑板鞋，折240元。

滑板鞋列入第5波優惠。