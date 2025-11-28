大貨車右轉撞機車！最後一刻緊急煞車　騎士險爆頭驚險畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮昨（27）日中午發生一起驚險交通事故！一輛大貨車在鹿東路與思源路口右轉時，與直行機車發生碰撞，48歲張姓女騎士當場人車倒地，人車差點就被捲入車底，所幸大貨車司機緊急煞車。經送醫治療後，女騎士暫無生命危險，警方確認雙方酒測值為零，詳細肇事責任正調查中。

▲鹿港大貨車左轉與機車相撞。（圖／民眾提供，以下同）

這起事故發生在中午12時許，正值交通繁忙時段。47歲陳姓男子駕駛大貨車，沿鹿東路停等紅燈後起步右轉思源路往北方向行駛；與此同時，張姓女騎士騎乘普通重機車，沿鹿東路由東往西直行通過路口。

根據監視器畫面顯示，大貨車在轉彎過程中，右側車身與直行機車發生碰撞，張女連人帶車倒地。最驚險的是，撞擊瞬間女騎士的鞋子當場飛脫，掉落在貨車底盤下方，若大貨車沒有及時煞停，張女恐遭大貨車輾過。看過監視器畫面的民眾都直呼「太驚險了」，紛紛為女騎士捏把冷汗。

▲鹿港大貨車左轉與機車相撞。（圖／民眾提供）

事故發生後，鹿港消防分隊迅速派出救護車趕抵現場。救護人員發現張女意識清楚，但左腳掌有明顯撕裂傷，立即進行包紮止血後，緊急送往彰濱秀傳醫院治療。經醫院初步治療，張女傷勢穩定，暫無生命危險。

大貨車陳姓駕駛則未受傷，但受到不小驚嚇，現場可見大貨車右側車身有輕微擦損痕跡，而機車左側車身則因撞擊造成明顯損壞，可見當時撞擊力道不小，警方獲報後立即到場進行交通疏導，經對雙方駕駛實施酒測，確認酒測值均為零，排除酒駕。詳細肇事原因待查。