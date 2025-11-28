　
社會 社會焦點 保障人權

淫公公2度性侵媳婦！亂倫險釀「孫變兒」　獸行曝光喊她討客兄

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲色公公逞獸慾媳婦懷孕引產，還在手術同意書代簽兒子名字。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子在丈夫入獄服刑後，生活仰賴公公援助。豈料，公公竟兩度對她性侵並因此懷孕，並在墮胎手術同意書的「配偶欄」代簽兒子姓名，寫下「願負法律責任」，企圖掩蓋犯行。經法院審理，他辯稱因阻止媳婦「討客兄」才挾怨報復，帶她去墮胎是「怕被說閒話」。但法官根據相關事證，認定他犯下2個「利用權勢性交罪」，判處應執行1年6月徒刑。

根據判決書，女子小莉(化名)與丈夫於2017年結婚後，便與公公同住。由於小莉沒有工作收入，且丈夫又兩度入監服刑，導致她與兩名年幼子女的日常生活開銷，絕大部分只能依靠公公的援助。

案發於2022年初，當時公公趁家中無人之時，在住處性侵媳婦得逞，並導致其懷孕。經婦產科診所檢查，確認已懷孕2個月。離譜的是，公公竟親自陪同媳婦至同一診所進行藥物人工流產手術。更誇張的是，他在手術相關同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」上，偽簽了自己兒子的名字，並加註「願意負法律責任」。

丈夫出庭時也證稱，他當時在監服刑，對妻子懷孕及墮胎一事完全不知情，也未曾授權父親代簽。墮胎經過6個月，公公再度闖入媳婦房內性侵得逞。過程中，小孫女敲門「為什麼鎖門」，他才被迫停止。小莉身心受創一度緊急送醫，其友人也出庭為她作證。

對於媳婦指控，色公公全盤否認。他辯稱，家裡還有其他家人，她若被侵犯為何不大叫？他更聲稱，媳婦懷孕是因為「外遇」，他陪同墮胎是受媳婦拜託，因為「顧慮在村內會被說閒話、沒面子」。甚至反控，是因為阻止她與別的男人約會才誣告他。法官認為，說詞前後矛盾，嚴重不合常理，因此不採信其說法。

法官審酌他身為公公，竟為滿足私慾，利用家庭權勢關係兩度性侵媳婦，造成被害人身心嚴重創傷，甚至因此懷孕墮胎，惡性非輕，且犯後始終否認犯行，未見悔意。因此，分別就兩次犯行各判處有期徒刑1年，合併應執行有期徒刑1年6個月。


● 《ETtoday新聞雲》提醒您

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

11/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗成真
詹惟中秀民宿執照！父女遭惡評　女兒超受傷擬提告
子瑜合體日本流量女神！她見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了
陳柏霖驚傳「公司被掏空」爆財務危機：連交保金都用借的　經紀人

大貨車撞機車急煞車　騎士險爆頭畫面曝

彰化縣鹿港鎮昨（27）日中午發生一起驚險交通事故！一輛大貨車在鹿東路與思源路口右轉時，與直行機車發生碰撞，48歲張姓女騎士當場人車倒地，人車差點就被捲入車底，所幸大貨車司機緊急煞車。經送醫治療後，女騎士暫無生命危險，警方確認雙方酒測值為零，詳細肇事責任正調查中。

小王付167萬和解金　正牌尪嫌少卻告輸

酒駕撞2車落跑！開到隔壁鎮撞騎士再逃

彰化百年土地公24小時內「被潑漆又縱火」　信眾氣炸了！　

社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆

