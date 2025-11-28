獨／富二代走私3億槍毒！重金聘李文宗律師出戰　他神態輕鬆出庭

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫成員王皓莆與同窗俞繼森涉跨國走私逾150公斤毒品與槍枝，士林地院開庭時說法明顯對立。王砸重金聘前法官唐于智抗辯，疑共犯證詞失真、指有人刻意「倒打一把」；俞則自東成監獄押解到庭並認罪，但辯護團強調外界把主導權全推給他並不合理。2人對「誰在下指令、誰是真正主腦」的切割成庭上攻防焦點。

▲北聯幫富二代主嫌王皓莆涉跨國走私槍毒開庭，庭後包緊緊離開法院。（圖／記者黃宥寧攝）

王皓莆以自由身自行到庭，庭前被記者目擊在法院外抽菸，神態輕鬆。然而，他砸重金組成的辯護團火力全開，唐于智律師親自出庭應戰，唐于智曾任台北地方法院法官，審理過消防署前署長黃季敏貪污案，也是柯文哲京華城案中，其大帳房李文宗的辯護律師。辯方指出，共犯張田供述前後反覆、與常理不符，甚至質疑其中有人刻意「倒打一把」。為釐清供述真實性，律師當庭聲請調閱張田另案相關卷證、拷貝警詢與偵查筆錄錄音，以比對是否存在誘導或不當偵訊。

俞繼森因他案正在台東東成監獄服刑，此次被提解到庭。東成監獄為專收毒品犯的普通監獄，主要收容因製造、運輸、販賣、持有毒品而被判刑5年以上、10年未滿的受刑人，兼具管理嚴格、毒品犯占比高的特色，也凸顯俞在本案中被視為關鍵角色。

俞在庭上態度爽快選擇認罪，但辯護團強調，張田筆錄中有「整段靠猜測」，把赴美包裝、運送等關鍵行為全推給俞，「與實際情況並不相符」。辯護人同時要求調閱另案卷證與錄音，必要時再度對質，避免俞被簡化成「全部責任都在他身上」。

▲北聯幫成員王皓莆全身包得緊緊地快步離開法庭。（圖／記者黃宥寧攝）

受命法官對雙方所有聲請逐一記錄，表示「全案候核辦」，後續是否准許調卷、拷貝錄音及進一步對質，將成下次開庭的重要攻防。庭訊結束後，王皓莆得知記者在場，立即把帽T帽子拉低、口罩戴好，把臉部遮得密不透風，全身包得緊緊地快步離開法庭。

全案起源於，檢警追出，王皓莆、俞繼森自2023年起以Coach精品包為掩護，自美國海運大麻、MDMA與槍枝返台，首批毒品成功流入市面後完成分贓，王、俞分別獲利數百萬元；第二、三批貨則在2024年遭警方查扣，總淨重超過 150公斤、夾藏步槍與手槍3把，市值逾3億元。辦案過程中，原為俞辯護人的律師丁啓修更被指洩漏毒窟位置與偵查進度，使警方搜索撲空，成為全案破口，後遭檢方起訴並請求不得宣告緩刑。

此外，首腦王皓莆，檢察官則以其拒不吐露槍毒網路、翻異其詞、積極串證滅證等情節為由，求處無期徒刑並併科4,500萬元罰金。