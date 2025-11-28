美烏將會談　普丁稱已包圍「烏東重鎮」控制70%區域

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，烏克蘭與美國代表團將於本周會面，商討日內瓦會談和平方案細節。與此同時，俄羅斯總統普丁聲稱已包圍戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）並控制其70%區域。

路透報導，澤倫斯基稱烏方將為此做好充分準備，到了下周，就會有他本人參與的重要會談，但他並未提供更多細節。

目前正值美國試圖斡旋和平計畫的關鍵時刻，終結二戰以來歐洲最致命的衝突。如今俄烏雙方都急於在戰場上展現優勢，而對波克羅夫斯克的壓力也隨之而來。波克羅夫斯克曾是6萬人的家園，也是烏軍重要後勤樞紐。

俄羅斯自2024年中以來就一直試圖全面控制波克羅夫斯克，作為奪取整個頓巴斯工業區域的一環。俄軍並未對該市發動正面進攻，而是採取鉗形攻勢逐步包圍，先是以小部隊進行滲透，接著才派出更大規模的增援部隊。

普丁27日在記者會上表示，烏軍在波克羅夫斯克以及鄰近的米爾諾格勒（Myrnohrad）陷入困境，「波克羅夫斯克和米爾諾格勒已經被全面包圍。波克羅夫斯克70%土地已落入俄軍手中」。另據俄羅斯國防部的說法，俄軍正在波克羅夫斯克中部與北部推進。

不過烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）指出，烏軍正阻擋俄軍新一輪攻勢，迫使俄方調動後備軍力。