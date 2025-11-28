南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

청주 실종여성 끝내 주검으로…폐물업체서 마대에 담긴 채 발견https://t.co/ESmg8pNJ70 — 연합뉴스 (@yonhaptweet) November 27, 2025

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道清州市一名50多歲女性A某失蹤44天後，警方終於在忠清北道陰城郡一處廢水處理槽找到她的遺體。警方指出，犯案的50多歲金姓男子與A某是前男女友關係，分手後依舊因「懷疑對方出軌」爆發爭吵，兩人在休旅車內激烈口角時，金男怒火中燒，竟連刺數十刀殺害A某，隨後把屍體裝入麻袋，丟入廢水槽。

根據《韓聯社》，該名50多歲中年婦女A某10月14日下班開著SUV離開位於忠清北道清州市玉山面的公司後，便下落不明，最後身影停留在監視器畫面。時間一天天過去，家屬始終找不到她，遂於兩天後正式向警方報案失蹤。

由於A某生前曾多次向家人訴苦，透露分手後仍與前男友金某因感情與異性問題屢屢爭吵，家屬從一開始便懷疑A某的失蹤恐與金男脫不了關係。

面對質疑，金男從犯案後隔天起便開始「演戲」。A某的子女曾直接去金男位於忠清北道鎮川郡的廢棄物相關業者探問母親行蹤，金男卻面不改色地回答，「我們很久沒見面了」，甚至播放公司監視器影像，試圖證明自己當天的動線，企圖洗清嫌疑。

當A某母親打電話追問時，他也一樣淡定回覆，「很久沒聯絡」，隨即急忙掛掉電話。他接著還向友人裝傻詢問，「聽說A失蹤了，你最近有跟她聯絡嗎？」

警方調查發現，金男犯案後仍持續製造A某「還活著」的假象。他曾用A某的手機替她向職場主管發送辭職短信，假裝是當事人自行請辭。此外，為了掩蓋兇案，他將沾染血跡的休旅車先後移至清州、鎮川兩處交易廠商的空地，還編造藉口「我家孩子惹事，我先把車沒收，幫我暫放一下」哄騙業主。

警方追查後發現多項疑點，包括金男無法提出確切的不在場證明、他曾駕駛A某的車前往忠州湖，最後金男終於在27日在警方連番追問下崩潰，承認自己在休旅車與A某激烈爭吵後，因懷疑她「另結新歡」而情緒失控，多次揮刀刺向A某，之後把遺體裝入麻袋，丟入陰城郡的廢水處理槽內藏屍。

警方昨（27）日晚間8時在該廢棄物處理業者處找到麻袋裝載的遺體，目前遺體已移往殯儀館，並由檢方進行檢驗。A某的休旅車則於日前在忠州湖被成功打撈。

更令人震驚的是，金男在犯案3週後接受警方以證人身分調查時，仍毫無破綻地假裝鎮定，聲稱「不記得失蹤當天的行蹤」。辦案刑警形容，儘管警方多次質疑其證詞前後不一，金男卻沒有絲毫焦慮或慌張，被形容「心如止水」。

忠清北道警方已將罪名由原本的「傷害致死」改為「殺人」，並在28日向法院申請拘捕令。警方表示，接下來將釐清金男的完整犯案動機，以及是否有其他人協助隱匿證據等疑點。