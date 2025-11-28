　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道清州市一名50多歲女性A某失蹤44天後，警方終於在忠清北道陰城郡一處廢水處理槽找到她的遺體。警方指出，犯案的50多歲金姓男子與A某是前男女友關係，分手後依舊因「懷疑對方出軌」爆發爭吵，兩人在休旅車內激烈口角時，金男怒火中燒，竟連刺數十刀殺害A某，隨後把屍體裝入麻袋，丟入廢水槽。

根據《韓聯社》，該名50多歲中年婦女A某10月14日下班開著SUV離開位於忠清北道清州市玉山面的公司後，便下落不明，最後身影停留在監視器畫面。時間一天天過去，家屬始終找不到她，遂於兩天後正式向警方報案失蹤。

由於A某生前曾多次向家人訴苦，透露分手後仍與前男友金某因感情與異性問題屢屢爭吵，家屬從一開始便懷疑A某的失蹤恐與金男脫不了關係。

面對質疑，金男從犯案後隔天起便開始「演戲」。A某的子女曾直接去金男位於忠清北道鎮川郡的廢棄物相關業者探問母親行蹤，金男卻面不改色地回答，「我們很久沒見面了」，甚至播放公司監視器影像，試圖證明自己當天的動線，企圖洗清嫌疑。

當A某母親打電話追問時，他也一樣淡定回覆，「很久沒聯絡」，隨即急忙掛掉電話。他接著還向友人裝傻詢問，「聽說A失蹤了，你最近有跟她聯絡嗎？」

警方調查發現，金男犯案後仍持續製造A某「還活著」的假象。他曾用A某的手機替她向職場主管發送辭職短信，假裝是當事人自行請辭。此外，為了掩蓋兇案，他將沾染血跡的休旅車先後移至清州、鎮川兩處交易廠商的空地，還編造藉口「我家孩子惹事，我先把車沒收，幫我暫放一下」哄騙業主。

警方追查後發現多項疑點，包括金男無法提出確切的不在場證明、他曾駕駛A某的車前往忠州湖，最後金男終於在27日在警方連番追問下崩潰，承認自己在休旅車與A某激烈爭吵後，因懷疑她「另結新歡」而情緒失控，多次揮刀刺向A某，之後把遺體裝入麻袋，丟入陰城郡的廢水處理槽內藏屍。

警方昨（27）日晚間8時在該廢棄物處理業者處找到麻袋裝載的遺體，目前遺體已移往殯儀館，並由檢方進行檢驗。A某的休旅車則於日前在忠州湖被成功打撈。

更令人震驚的是，金男在犯案3週後接受警方以證人身分調查時，仍毫無破綻地假裝鎮定，聲稱「不記得失蹤當天的行蹤」。辦案刑警形容，儘管警方多次質疑其證詞前後不一，金男卻沒有絲毫焦慮或慌張，被形容「心如止水」。

忠清北道警方已將罪名由原本的「傷害致死」改為「殺人」，並在28日向法院申請拘捕令。警方表示，接下來將釐清金男的完整犯案動機，以及是否有其他人協助隱匿證據等疑點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」
MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見講「廣東話」
婚禮就在小鬼冥誕！許瑋甯感性：覺得他有來
快訊／中華男籃抗日苦戰　半場遭渡邊雄太三分彈砲轟23分落後
快訊／台南永康連環車禍！6人受傷「1女鎖骨變形」
快訊／台肥突公告吳音寧不再擔任董事　原因曝光
快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶：盼不再有傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

宣示韓國神聖領土！他在長白山「揮南韓國旗」　慘遭中國拒絕入境

快訊／東京13歲國中生「校園割喉」！　持美工刀砍同學

凱特王妃穿回3年前舊衣　網見對比照心疼：瘦到像一根棒棒糖

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

等電梯突然被咬！她怒「管好寵物犬」　反被狗主人賞巴掌

宣示韓國神聖領土！他在長白山「揮南韓國旗」　慘遭中國拒絕入境

快訊／東京13歲國中生「校園割喉」！　持美工刀砍同學

凱特王妃穿回3年前舊衣　網見對比照心疼：瘦到像一根棒棒糖

中和「德穗安居」動土！　蕭美琴：是新夢想的開始

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

天后闆妹也被雷！外送員抱怨「運費太低」　 網傻眼　

MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見全文講「廣東話」哀悼獲讚

2025亞洲技能競賽　中華電信展出多軌衛星與AI超擬真助理

前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」　藍心湄笑罵：這兩個阿呆

桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

野貓感恩員警餵食！年抓「30條蛇」護警安全　還會咬老鼠換飼料

從國民黨主席改選、面臨當前危機改革　搜尋重返執政之路

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

國際熱門新聞

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

JR車站出現熊　警衛「上廁所」遭攻擊

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

即／羽田機場2航「7成馬桶」無法沖水

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

香港宏福苑大火！外媒點5致命關鍵

普丁堅持烏克蘭割讓土地　否則繼續戰爭

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

川普、高市20分鐘通話細節曝光！

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

更多熱門

相關新聞

台灣有事影響沖繩！中國停飛那霸日網反應曝

台灣有事影響沖繩！中國停飛那霸日網反應曝

日本首相高市早苗本月7日在眾議院針對「台灣有事」的答覆，引發中國政府強烈不滿，要求國內航空公司減少明年3月前往返日本的航班。沖繩因與中國往來頻繁，首當其衝，部分航線出現大規模減班，甚至取消。

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

他在長白山「揮南韓國旗」　遭中國拒絕入境

他在長白山「揮南韓國旗」　遭中國拒絕入境

即／東京爆校園割喉！13歲國中生砍同學

即／東京爆校園割喉！13歲國中生砍同學

關鍵字：

日韓要聞南韓忠清北道清州失蹤44天遺體廢水槽

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面