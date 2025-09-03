　
地方 地方焦點

台鐵花蓮站新、卸任站長交接！徐榛蔚出席見證：生命共同體

▲▼台鐵花蓮站新卸任站長交接典禮，花蓮縣長徐榛蔚及眾多貴賓到場見證祝福，場面溫馨隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲台鐵花蓮站新卸任站長交接典禮，花蓮縣長徐榛蔚及眾多貴賓到場見證祝福場面溫馨隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵花蓮站3日舉行新卸任站長交接典禮，場面溫馨隆重。卸任站長吳佳陽交接印信給新任站長鄭成忠，並由花蓮營運管理處長姜登凡監交。花蓮縣長徐榛蔚及眾多貴賓到場見證祝福。

▲▼台鐵花蓮站新卸任站長交接典禮，花蓮縣長徐榛蔚及眾多貴賓到場見證祝福，場面溫馨隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲新任站長鄭成忠(右)。

縣長徐榛蔚表示，首先感謝卸任站長吳佳陽為鄉親的努力，並歡迎新任站長鄭成忠來到花蓮服務。台鐵在維繫著東台灣花蓮鄉親生計與交通安全以及在花蓮縣推動觀光旅遊的大眾運輸上是非常重要的，是花蓮交通的命脈，台鐵與花蓮縣政府可說是生命共同體，今年也非常感謝台鐵，特別將山嵐號引進花東，提振花東觀光。

▲▼台鐵花蓮站新卸任站長交接典禮，花蓮縣長徐榛蔚及眾多貴賓到場見證祝福，場面溫馨隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲卸任站長吳佳陽(右)。

徐榛蔚也提到，近年氣候變遷異常，花蓮縣政府期許持續攜手台鐵在交通疏運應變機制上共同合作，以確保在極端天氣或災害來臨時，不論是北送或南送，都能迅速疏運旅客，減少因交通中斷帶來的不便及經濟損失。另外也提到當前數位化AI科技，尤其是在交通載具上，期許台鐵能加速與時俱進，提升為民眾服務的效率。

▲▼台鐵花蓮站新卸任站長交接典禮，花蓮縣長徐榛蔚及眾多貴賓到場見證祝福，場面溫馨隆重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

卸任站長吳佳陽榮升花蓮運務段副段長，新任站長鄭成忠原任台東站長。

今日典禮出席貴賓包含立法委員傅崐萁服務處主任李松年、立委鄭天財、花蓮縣議員魏嘉賢、行政院東部聯合服務中心副執行郭應義、外交部東部辦事處長陳俊郎等人共同表達祝賀。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

台鐵花蓮站新卸任站長交接見證生命共同體

