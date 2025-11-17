桃園商圈數增加　市議員林政賢爭取增加輔導經費帶動發展

▲市議員林政賢（左）陪同即將接任總會長的張永隆（右）拜會議長邱奕勝。（圖／記者楊淑媛攝，下同。）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市商圈產業聯合會總會即將在本月27日舉行新、卸任總會長交接，市議員林政賢17日陪同即將接任總會長重任的張永隆、秘書長陳國全，率領13行政區內商圈理事長、秘書長20人，抵市議會拜會議長邱奕勝，尋求對商圈產業聯合會總會支持。

市議員林政賢說，他和張永隆理事長都是雲林子弟，出外人到他鄉打拚，非常不容易，張理事長事業有成，致力於商圈服務，令人敬重。林政賢並邀各商圈理事長、秘書長到議會旁聽席，聽取他今日市政總質詢。

針對桃園各商圈發展議題，林政賢於市政總質詢提出五項建議，包括提升商圈相關業務年度預算至1,200萬元、恢復跨縣市商圈交流、商圈輔導案納入總會、鬆綁舊城區容積獎勵及完善公共設施等。

市長張善政表示，市府將研議可行性，納入後續規劃。經發局長張誠指出，近3年桃園商圈數已由20個增至26個，現行商圈輔導經費為800萬元，市府將研議提高可行性；目前一般商圈補助為20萬元，符合「一商圈一特色」架構的商圈最高可獲補助50萬元，審議過程中皆有邀請商圈產業聯合會共同參與，市府也會持續優化相關輔導機制，並將進一步研擬推動跨縣市商圈交流活動。

▲邱議長表示，桃園人口日增，商圈發展和地方發展相互關聯。

邱議長指出，桃園人口日增，商圈發展和地方發展相互關聯，密不可分。商圈不僅是經濟活動的中心，更是承載地方文化、歷史記憶的載體。成功的商圈發展能提升城市形象、帶動地方經濟，同時促進在地文化的傳承與創新。

張永隆說，桃園市原有17個商圈，隨著人口移入帶動商圈發展，由全台第一個成立的復興區角板山商圈協會到最近甫成立的中路商圈發展協會，桃園市如今已有26個商圈，長年來，扮演著帶動地方經濟發展的責任，商圈總會日後將以「商圈發展」和「地方特色產業」做聯結，期帶動地方經濟。

包括：桃園產業商圈總會長張永隆、商圈總會秘書長陳國全、桃園站前商圈理事長廖敏榮、桃園莊敬商圈理事長梁淑貞、中壢中平商圈理事長劉柏成、中壢中原商圈秘書長黃靜嫻、桃園車站商圈理事長楊慧青、桃園中路商圈理事長都淑玲、角板山商圈理事長楊懷鈺、枕頭山商圈理事長鄧通、大溪商圈理事長黃淑君、大湳商圈理事長張坤良、楊梅區四維商圈理事長林金水、青埔商圈理事長林承斌、中壢車站商圈理事長湯汶琪、桃園藝文商圈理事長陳冠維、六和商圈發展促進會總幹事江俊濤、桃園車站商圈秘書長楊禮琳等人出席市議會拜會。

