馬英九轟賴清德準戰爭狀態　總統府：破壞穩定現狀是北京該反省的

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日宣布提出1.25兆新台幣國防特別預算，並強調北京以2027年完成武統台灣為目標的準備，加速侵略台灣整備；而前總統馬英九27日表示，賴清德已形同宣布台灣進入準戰爭狀態。對此，總統府發言人郭雅慧晚間受訪時表示，中國應善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，是北京應該反省的。

對於賴清德提出台灣史無前例1.25兆國防特別預算，馬英九認為，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

對此，郭雅慧27日晚間在記者會上表示，印太區域各國，包括台灣在內，大家都不約而同地投注資源，希望強化國防，也強化韌性。

郭雅慧表示，背後一個很關鍵的原因，就是中國在區域間帶來安全風險，其實應該反問中國、反思這個問題，呼籲中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。