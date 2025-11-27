前國安高層3質疑反問賴清德　直言1.25兆國防預算「加速台海變局」

▲賴清德近日在記者會上宣布，將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，並推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。對此，前國安會副秘書長楊永明直言，高市早苗與賴清德「聯手加速台海變局」，針對賴清德宣布要推出國防特別預算，他也提出了3大質疑。

總統賴清德近日投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額（GDP）的3.3％，承諾在2030年提升至5％，他更強調台灣政府將推出歷史性的400億美元國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

對此，楊永明27日在臉書表示，高市早苗與賴清德在聯手加速台海變局，儘管因美國總統川普的介入，高市在「存亡危機事態」上退回原點，卻沒有撤回發言，北京政府可能不會認同這項作法，中日之間的僵局應該會持續。

針對賴清德聲稱要推出的1.25兆新台幣國防特別預算，他也點出了3個問題，分別如下。

第一、我們有那麼多錢嗎？會有多嚴重的預算排擠效應？

第二、這些武器能夠真的達成守護台灣、維持台海安全的目的嗎？

第三、真要完全放棄兩岸對話、交流、和解的政治戰略嗎？