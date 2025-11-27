　
政治

賴清德被抓包「2027武統」偷加3字　徐巧芯轟荒謬：總統擔當在哪裡

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德26日在記者會上聲稱，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發爭議。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

總統賴清德26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，但事後卻偷偷修改臉書貼文，總統府隨即又抨擊部分媒體錯誤解讀他的發言。對此，國民黨立委徐巧芯直言，「話是自己說的，文是自己發的……出包了怪別人解讀錯誤，賴總統的擔當在哪裡？」

賴清德26日結束記者會演講後，在臉書貼出他的演講稿，內文寫下中國對台灣及印太區域的威脅正在加劇，更以2027年完成「武統台灣」為目標，但發文1個小時後，卻偷偷將內文改成「更以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，多加了3個字。

▲▼賴清德偷改「2027武統」發文加3字　徐巧芯：總統的擔當在哪裡。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲賴清德臉書被發現偷改文章。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

徐巧芯27日表示，賴清德身為一國元首，每一句話都動見觀瞻，尤其涉及兩岸關係與國家安全，更應該精準嚴謹，結果看到的卻是總統根本搞不清楚狀況，「先是在記者會上，信誓旦旦地公開宣示，中共以2027年完成武統台灣為目標，這句話非同小可，等同於總統親口證實後年兩岸爆發戰爭的高度可能性。」

徐巧芯說，當時總統在臉書上的文字紀錄也與發言內容一字不差，證明這個絕非一時口快，而是定調後的發言，「結果呢？一個小時後，偷改貼文，晚上還好意思發稿指控他人理解錯誤，總統府似乎意識到這話說得太滿、太危險，竟然偷偷地進行校正回歸。原本的完成武統，突然被加了幾個字，變成了「完成武統台灣『的準備』為目標，不僅臉書貼文被修改，連YouTube上的影片字幕也被更換。」

徐巧芯指出，「2027完成武統為目標」與「2027完成武統的準備為目標」，不是只差了3個字而已的小事，這是大事，兩者在國際戰略上的意義，前者是戰爭的時間表，後者是能力的評估，若國安評估如此，那麼確實台灣要積極備戰，但若是口誤或表達不夠精確，應該道歉修正並承認錯誤，「結果政府不檢討自己話講不清楚，反而回過頭來批評引用原話的媒體是片面解讀。」

徐巧芯直言，「這種操作手法簡直荒謬透頂，先利用「戰爭恐懼」合理化超高額且未正式發佈細節不精確的預算，說得斬釘截鐵，發現引起爭議或遭到關切後，再偷偷修改文字遊戲，最後把責任全推給媒體。這甚至好像不是第一次了。」

徐巧芯最後說，賴清德身為三軍統帥，連兩岸關係如此關鍵的論述都能搞混，出事了還毫無擔當，只會推卸責任，「大街喊話、小巷改稿」的作風，要人民如何相信你有能力帶領國家走過危機。

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

MAMA「宣布取消紅毯」！　典禮改預錄播出
妻罹癌一度提分手！陸軍中士不離不棄　婚禮甜放閃
快訊／北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷
瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」
黃仁勳閃現台北會見面？　蔣萬安曝兩人最新互動

