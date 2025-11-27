　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭蕭美琴昔日修法挺外配參政　國民黨團：停止違法擴權歧視陸配

▲▼ 國民黨團召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會，首席副書記長林沛祥、副書記長陳玉珍、立委黃建賓出席。 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會，首席副書記長林沛祥、副書記長陳玉珍、立委黃建賓出席。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團今（27日）批評，民進黨政府與內政部近期違反《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，以《國籍法》不當解釋，惡意解職經合法選舉當選、具陸配身分的村里長，這是民進黨標準的政治雙標，質疑過去蕭美琴、鄭麗君力推取消外國人歸化的參政限制，主張保障人權，如今卻反向以《國籍法》打壓陸配參政？黨團要求蕭美琴與鄭麗君兩人應公開說清楚。

黨團為此提出三大訴求，一、請蕭美琴與鄭麗君公開說明，為何立場180度轉變？二、要求內政部停止針對外配、尤其陸配的歧視性限制，停止違法擴張《國籍法》第20條。三、要求政府回到一致價值，即人權、法治與基本誠實。

首席副書記長林沛祥指出，第8屆立院時，蕭美琴、邱議瑩、劉建國等曾提案修正《國籍法》，內容明確寫下：「參政權是人民掌握生活權益的基本權，不得被剝奪、干涉、限制。」鄭麗君也曾連署，並主張應刪除第9、10條對歸化國民的參政限制，以避免歸化者成為「次等公民」，強調台灣是重視人權與平等的民主國家。但如今民進黨卻以「外配參政有國安疑慮」、「陸配不安全」等理由，主張限制其參政權，完全背離當年的價值。

林沛祥強調，《國籍法》第20條從未將陸配列入規範對象，內政部卻擅自擴張解釋，以行政命令代替法律，剝奪陸配合法參政權，不僅違法，更違反憲法保障與《兩岸人民關係條例》，形同行政機關踐踏法治。他反問蕭美琴：當年堅持保障歸化國民參政，如今卻默許以國安為名排除陸配，哪個版本才是真的？也反問鄭麗君，若今天以國安為理由限制陸配，那當年你們支持外國歸化者參政是否也在「危害國安」？

林沛祥指出，陸配被限制得比任何人都嚴格。依現行法律，陸配歸化後仍需等待十年才能參選，這十年是漫長且嚴格的融入過程。真正符合資格並當選的，多為基層村里長。他們不是滲透者，更不是危險份子，而是努力在台灣生活、成為家庭與社區一份子的普通居民。如今政府以行政解釋將他們解職，這讓其家人與社區如何相信政府的公平正義？

國民黨團再次重申三大訴求：一、請副總統與行政院副院長公開說明為何與當年主張相反；二、要求內政部停止所有歧視性限制與違法解釋；三、要求政府回到人權、法治與誠實的核心價值。

副書記長陳玉珍表示，國民黨團此次修法只是「補破網」。現行《國籍法》第九條第四項第三款規定，若非可歸責當事人因素致無法取得喪失原國籍證明者，可不必檢附。許多國家在法律上不承認中華民國，例如日本，因此才設置此規定。陸配不是「拒領」，而是「拿不到」。她舉例，有日本名嘴在台取得中華民國國籍，也同樣無法拿到放棄國籍證明。

她也請蕭美琴提醒劉世芳，當初提案時，她們主張要求外國人放棄原國籍違反世界潮流，現在是否依然支持此理念？此外，釋字618號指出，針對陸配參政權另設規定並無不當，但內政部目前是曲解法令，若依法行政，國民黨團根本不需要修法。

立委黃建賓則指出，國民黨團修法是為保障新住民與陸配參政權，也符合蕭美琴過去的主張。他強調，國安會秘書長吳釗燮擔任陸委會主委時曾函覆司法院，明確指出「大陸人民不適用《國籍法》」，應優先適用《兩岸人民關係條例》。如今內政部以《國籍法》追殺陸配，違憲且違法，是行政權凌駕法律。

黃建賓表示，陸配村里長的參選資格已經過內政部與中選會審查，當選也是民主程序結果，如今卻以行政解釋粗暴解職，是台灣民主制度從未出現的行政傲慢。他強調，蕭美琴當年的修法精神，是保障歸化國民的完整參政權，不應由《國籍法》限制。民進黨現在的作法，正是自打臉。他呼籲民進黨不要再雙標，應還給新住民公平與尊重，維護台灣作為民主法治國家的價值。

11/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

