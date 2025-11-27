　
地方 地方焦點

南檢召開政風聯繫會議　鍾和憲籲強化揭弊、查賄與打詐能量

▲南檢26日舉行地區政風業務聯繫會議，檢察長鍾和憲主持，邀集中央與地方政風主管逾百人與會。（記者林東良翻攝，下同）

▲南檢26日舉行地區政風業務聯繫會議，檢察長鍾和憲主持，邀集中央與地方政風主管逾百人與會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署26日於署內9樓大禮堂舉辦「2025年台南地區政風業務聯繫會議」，由檢察長鍾和憲親自主持，並邀集法務部廉政署、台灣高檢署及台南市府政風處等中央與地方政風主管到場，合計逾百人參與，共同為2026年地方公職人員選舉提前整備，力求揭弊制度更完善、賄選與詐騙更有效防堵。

▲南檢26日舉行地區政風業務聯繫會議，檢察長鍾和憲主持，邀集中央與地方政風主管逾百人與會。（記者林東良翻攝，下同）

鍾和憲致詞時特別向台南地區各政風機構表達感謝，他指出2026年地方公職人員選舉即將登場，賄選、暴力、境外資金與假訊息等新型態介入威脅不容忽視，須結合行政機關橫向資源，全力打造乾淨、透明的選舉環境。他並透露，地檢署規劃由檢察官深入社區與鄰里，推動反詐、阻詐、識詐宣導，「讓民眾從第一線降低被騙風險，就是打擊詐騙最根本的力量。」

▲南檢26日舉行地區政風業務聯繫會議，檢察長鍾和憲主持，邀集中央與地方政風主管逾百人與會。（記者林東良翻攝，下同）

本次會議亦安排台南市政府政風處視察鄭閎中分享綠能產業的廉政作為、農漁會選情觀察與賄選情資蒐報成果，期望各政風單位在地化掌握選情動態，並具體強化查賄策略。

▲南檢26日舉行地區政風業務聯繫會議，檢察長鍾和憲主持，邀集中央與地方政風主管逾百人與會。（記者林東良翻攝，下同）

此外，台南地檢署主任檢察官王聖豪以「公益揭弊者保護法及反詐宣導」為題，詳述今年7月22日正式施行的《公益揭弊者保護法》，說明揭弊流程、實務注意事項及保護機制，協助政風人員掌握新法精神，並營造「勇於揭弊、依法處理」的公務文化，讓政府誠信治理更上層樓。

11/25 全台詐欺最新數據

