地方 地方焦點

南檢召開毒品再犯防制平台會議　鍾和憲：強化戒癮轉銜機制、防杜再犯

▲台南地檢署召開毒品再犯防制聯繫平台會議，鍾和憲檢察長主持並與醫療、社政單位代表合影。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署召開毒品再犯防制聯繫平台會議，鍾和憲檢察長主持並與醫療、社政單位代表合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署檢察長鍾和憲13日召開「毒品再犯防制聯繫平台會議」，邀集轄區八家合作戒癮治療醫院、台南市政府毒品危害防制中心、社會局及台灣更生保護會台南分會等單位代表出席，共同研討毒品戒癮治療與防制再犯策略，期望建立更完善的轉銜與追蹤機制，減少毒品再犯率。

鍾和憲指出，「反毒」一直是國家重要政策，行政院已於2024年11月通過「新世代反毒策略行動綱領第三期」，以「阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯」為四大核心目標推動。南檢也將依循此方向，透過跨域合作整合醫療、司法、社政與輔導網路，讓戒癮治療更具延續性與實效。

會中，台南市衛生局陳月英科長代表網路夥伴發言表示，期望未來緩起訴戒癮治療能持續擴大推行、提升留置率，並加強跨領域合作。她感謝各單位協力，使南市毒品防制中心在113年聯合視導中榮獲六都「特優」肯定，也希望大家共同努力，幫助更多陷入毒癮的家庭重回正軌。

▲台南地檢署召開毒品再犯防制聯繫平台會議，鍾和憲檢察長主持並與醫療、社政單位代表合影。（記者林東良翻攝，下同）

討論過程中，醫師、個案管理師與主任檢察官蔡明達等人踴躍發言，針對戒癮治療實務面臨的困難提出具體建議。鍾檢察長逐一聽取意見，並指示研議可行方案，俾利後續網絡單位依據決議調整作業流程，強化制度執行成效。

鍾檢察長強調，毒品再犯防制聯繫平台不僅是一年一度的會議，更是跨域合作的長期夥伴關係。面對行動網路時代與新興毒品快速變化，反毒工作已邁入3.0階段，必須以更靈活的思維與科技輔助，讓每位毒品使用者都能獲得即時協助與持續治療，最終達成「減少再犯、預防犯罪、復歸家庭社會」的目標。

他並在會議最後提醒，毒品與詐騙犯罪常相互交織，呼籲各單位同步加強「反毒、反詐」宣導，攜手打造「無毒、安全、幸福」的大台南。

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南檢召開毒品再犯防制平台會議　鍾和憲：強化戒癮轉銜機制、防杜再犯

