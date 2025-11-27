　
社會 社會焦點 保障人權

台中2孩玩火燒光福德祠！某機構被控「態度消極」...跳針拒回應

▲台中27年土地公廟凌晨惡火燒成廢墟，竟是2名男孩玩火釀禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市西區忠誠福德祠昨（26）晚傳出嚴重火警，整間土地公廟燒到精光。結果廟方調閱監視器，竟然發現是附近某機構2名男童玩火，其中一名男童已經滿12歲，將函送少年法庭。廟方難以理解，2孩童為何深夜10點能獨自外出，甚至機構負責人、監護人被要求做筆錄還態度消極，引人不滿。

消防局昨晚10點38分獲報華美西街一段一間福德祠大火，派遣各式消防車14輛、消防人員30名前往，起火建物為1樓磚造鐵皮建物，火勢10時51分撲滅，無人員傷亡，倉庫內雜物及神像燒毀，地面全是燒融的紅燈籠，燃燒面積約10平方公尺。

▲▼忠誠福德祠被小孩縱火。（圖／忠誠福德祠提供）

▲▼2名孩童昨晚10點多跑到福德祠玩火。（圖／忠誠福德祠提供）

▲▼忠誠福德祠被小孩縱火。（圖／忠誠福德祠提供）

忠誠福德祠主委童來成說，福德祠建於民國87年，是地方信仰中心，發生大火可是地方大事，大家都想知道原因，等到熄滅後，他調閱監視器發現，竟然是有2個小孩蓄意縱火。

▲▼忠誠福德祠被小孩縱火。（圖／忠誠福德祠提供）

▲孩童發現火勢延燒後跑離現場。（圖／忠誠福德祠提供）

不只童來成不解，當地里長趙瑞豐以及多名志工都不能理解，2名孩童為何能在深夜10點多獨自外出，甚至把整間廟都燒光，管理明顯有疏失。《東森新媒體ETtoday》記者實際前往該機構，發現大門疑似施作工程，大門敞開。經詢問主管，卻只不斷得到「沒有發言權、要問社會局」等回覆，也不願說明機構實際門禁為幾點。

▲▼忠誠福德祠。（圖／記者許權毅攝）

▲▼忠誠福德祠被燒到全毀。（圖／記者許權毅攝）

▲▼忠誠福德祠。（圖／記者許權毅攝）

童來成、趙瑞豐等人還說，到派出所做筆錄時，2名孩童需要有監護人陪同。但是，該機構負責人、志工老師，竟然不願意馬上到場，態度確實較為消極。至於是否會對該機構提出民事求償，廟方表示還沒想到那一步，先把眼前事情處理完，不排除對機構求償。

第一警分局今早通知該機構監護人以及2名未成年人到案說明，發現2孩童疑似使用點香器點燃廟內物品導致火災。其中10歲男童依規定通知教育局，另名男童為已滿12歲少年，依法函送少年法庭進行調查。

台中市社會局說，2名孩子為其他縣市安置在台中私立機構的兒少保護個案，現在機構工作人員與縣市主責社工正陪同孩子製作筆錄，案情由警方調查釐清中。經了解，2位孩子沒有告知就擅自離開機構，社會局將偕同機構加強提升安置兒少的法律知能。

▲▼忠誠福德祠。（圖／記者許權毅攝）

▲▼忠誠福德祠。（圖／記者許權毅攝）

台中福德祠土地公廟宇縱火放火玩火

