民生消費

NENE CHICKEN台中2門市宣布熄燈　中台灣只剩彰化店

▲▼NENE CHICKEN北車概念店。（圖／記者蕭筠攝）

▲NENE CHICKEN台中2門市即將歇業。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

韓國連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」台中「台中一中店」與「中山醫大店」兩門市將於11月30日起陸續熄燈，品牌將暫別台中，中部僅存彰化中正店。

NENE CHICKEN未說明兩門市熄燈原因，僅於Google Maps中調整營運狀況。「台中一中店」顯示因合約到期緣故，僅提供服務至2025年11月30日，「中山醫大店」則只營業至2025年12月31日，2間門市歇業後，台中將無NENE CHICKEN，中台灣僅剩「彰化中正店」。

得知門市歇業消息，不少韓式炸雞粉絲崩潰：「不可以！NENE CHICKEN認真好吃」、「不可以啊啊啊啊啊神奇辣起士超好吃欸」、「不」、「我很愛NENE」。

NENE CHICKEN於2018年10月登台，有招牌初雪起士、奶油優格、辣炒年糕，且提供半半、半半半等組合，也販售韓式煎餅、拳頭飯、起司薯球等韓國風味副餐，一登台就擄獲炸雞控的心。近年陸續關掉許多門市，包括台南的2分店「台南西門店」、「台南永康店」，以及金門唯一的「金門金城店」。

▲王品「莆田」推6道新菜　9/8 App發送1折券「最低27元開吃」。（圖／王品提供）

▲王品「莆田」忠孝店明年3月搬到大巨蛋。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下新加坡米其林一星中餐廳「莆田PUTIEN」，SOGO忠孝店因租約到期，只營業到本月底，不過品牌預計明年3月下旬進駐台北大巨蛋，老客人不用擔心吃不到。

莆田PUTIEN是王品2015年代理來台的中餐品牌，主要提供南洋風味菜餚，多次榮獲新加坡米其林一星，目前全台有4家店。

