三環幫假車貸詐騙手法曝！軍官、退休師都受害　融資公司成推手

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊偵辦新竹縣竹東三環幫老大劉憲治遭槍擊案，追查接應槍手權利車，是來自新竹承益融資公司和旗下的名捷二手車行，意外扯出三環幫豬隊友內鬨的烏龍案件：三環幫大老吳建承旗下的二手車公司，竟提供交通工具讓殺手逃逸。高雄市警方懷疑該融資詐騙、權利二手車灰色產業鏈與高雄市8月22日槍手當街開16槍殺人命案有關，11月初專程派員到新竹縣山區露營地改設的權利車庫比對232輛查扣車輛，初步未發現涉案車輛。

除此之外，因近年通膨及軍公教人員待遇偏低，刑事局調查此案掌握200多名上門找承益融資借貸的被害人，其中發現不少老師、公務員甚至是中階軍官，據傳有退休老師因入不敷出上門辦理融資貸款、至少有10名中階軍官找黑幫辦理假車貸，警方粗估吳姓主嫌以假貸款、假債務整合真詐騙手法，辦理貸款逾新台幣8千萬元，黑幫在需錢孔急民眾的需求，和合法車貸、融資公司業者中找到制度漏洞，讓弱勢民眾淪為黑幫和融資業者剝皮肥羊。

刑事局指出，承益融資和名捷車行慣用超額車貸方式，把原本殘值僅剩10多萬到數十萬的二手車，以民眾購車方式向合法融資公司超額增貸數十萬元到2-3百萬元。另外，多達232輛的權利車放置於山區廢棄露營場，必須動用空拍機才能一窺全貌。

關鍵問題在於，二手車買賣價格及購車契約簽訂屬於「買賣雙方合議制」，只要雙方同意以合約價格申辦車貸，融資公司未經第三方或親自到場鑑定實車價格，樂得輕鬆放款賺取高額利息和放貸簽約績效；被害民眾被話術辦理超高額車貸，卻只拿到3-4成的貸款，其餘被吳嫌公司賺走，融資公司則坐等民眾繳納高額利息，進而讓被害人陷入財務危機。

刑事局歷年偵辦詐團投資型詐騙、借貸投資詐騙，追查過程常發現民間融資公司在黑幫、詐團剝皮灰色產業鏈中扮演重要角色，民眾被騙因想拿回本金，或者窘迫到要小額借款周轉，被迫簽下房產土地被低價設定侵吞、或者背負被管水的高額貸款，以民間融資公司的專業和承作經驗，應不難看出這些詐團灌水契約設定貸款中的貓膩。

「近年詐團能快速侵吞被害人資產，透過抵押放貸手法越來越常見」，本質良善的借貸救急周轉，近年儼然成了詐團黑幫侵吞民眾資產的關鍵推手。也因此刑事局在本案執行前夕，特地召集台灣相關融資企業派員開會協調，檢警基於證據原則和無罪推定原則，自無可能論斷這些資產管理公司放貸的惡意及不法犯意，但要求民間融資公司業者須實質審核申貸擔保品的實價和議約。

