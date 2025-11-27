　
社會 社會焦點 保障人權

移工幫製毒！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈

▲▼移工淪製毒共犯！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲保三總隊破2大毒窟，驚見移工淪製毒共犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊高雄偵查分隊（下稱保三總隊）與台南、高雄及嘉義刑大等地警方聯手出擊，近期連續查獲兩起重大毒品製毒分裝廠。其中一起案件更赫見越籍移工參與製毒鏈，凸顯毒品犯罪結構正滲透至外籍社群，呼籲社會大眾提高警覺。

保三總隊於今年6月間偵辦毒品咖啡包販毒案時，向上溯源鎖定關鍵成員身分，並於8月及11月間執行搜索，在台南市永康區查扣安非他命、愷他命、卡西酮等毒品原料、混合式毒品咖啡包與彩虹菸、手槍及子彈等違禁物品。

▲▼移工淪製毒共犯！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼保三總隊破2大毒窟，驚見移工淪製毒共犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼移工淪製毒共犯！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場總計查扣各式毒品近30公斤，並起獲非法槍枝及逾百萬元現金。全案依《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送偵辦，成功阻斷一個毒品製造源頭及非法槍彈危害社會。

其中，警方發現近來移工涉毒案件日益漸增，這次查獲的共犯中包含2名越籍人員，顯示毒品集團為規避警方查緝、降低成本，積極利用身分不易追蹤的移工從事毒品製造與分裝。

▲▼移工淪製毒共犯！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼保三總隊破2大毒窟，現場總計查扣各式毒品近30公斤，並起獲非法槍枝及逾百萬元現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼移工淪製毒共犯！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈。（圖／記者賴文萱翻攝）

保三總隊呼籲外籍移工仲介與相關企業，應加強管理及宣導法令，避免移工因不諳法律或利益誘惑而誤入歧途，警方也將針對利用身分特殊性、試圖躲避查緝的毒品犯罪結構，果斷查緝，絕不遲疑。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

酒後口角險釀人命　白衣男刀捅同鄉肚子臟器外露

酒後口角險釀人命　白衣男刀捅同鄉肚子臟器外露

1名在台中市霧峰區工作的越南籍28歲高姓男子，24日凌晨1點多和同鄉同年紀的陳姓男子酒後發生口角，憤而持水果刀一刀刺進陳男肚子，高男深知闖禍棄刀逃離現場，隨即搭白牌車往桃園方向逃逸，陳男臟器外露，所幸送醫搶回一命，警方獲報以車追人，跨越百公里，當晚10點在桃園逮人，全案依重傷害罪嫌送辦。

烏日大樓住戶玻璃被打成蜘蛛網　移工：一時好玩

烏日大樓住戶玻璃被打成蜘蛛網　移工：一時好玩

失聯移工拒盤查「狂奔百公尺」警民合作逮人

失聯移工拒盤查「狂奔百公尺」警民合作逮人

高雄豪宅藏喪屍煙彈分裝場　上億毒品遭扣

高雄豪宅藏喪屍煙彈分裝場　上億毒品遭扣

11人肉體運毒遭團滅　法國妹私處猛塞全慘了

11人肉體運毒遭團滅　法國妹私處猛塞全慘了

