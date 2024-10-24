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社會 社會焦點 保障人權

11人肉體運毒遭團滅！泰女狂吞海洛因膠囊　法國妹私處猛塞全慘了

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

保三總隊接獲情資指稱，有不法集團以不特定外籍人士從國外以行李夾藏或人體夾帶等方式輸入第一級毒品海洛因至我國境內。專案小組今年5月至7月間，分別在桃園、高雄機場破獲6起跨國運毒集團，共查獲11名犯嫌，包括8名泰國籍、1名法國籍及2名本國籍，起獲海洛因4984.3公克、古柯鹼2.01公克及大麻19.95公克，市價高達新台幣3500萬元，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送法法辦。

▲▼人體夾藏海洛因，保三總隊破獲六起跨國運毒集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲犯嫌將海洛因藏在肛門、私密處，挾帶。（圖／記者郭世賢翻攝）

專案小組共執行6波查緝行動，在桃園、高雄機場查獲8名泰國籍2女6男、1名法國籍女子、2名本國籍男子，其中2名泰國籍女子各吞下50顆、55顆海洛因膠囊，並將部分膠囊塞入私密處，是本次專案吞服攜帶最多毒品犯嫌，極為罕見。另外，1名法國籍女犯嫌，將毒品藏在內衣、私密處，走私海洛因1116.6公克、古柯鹼2.01公克及大麻19.95公克，一個人就夾帶1.1公斤的海洛因，是本次專案單人夾帶海洛因最多量的犯嫌。

據悉，第一波專案行動犯嫌落網後，幕後主嫌不斷更換班機時間、降落地點及國籍，企圖找到警方疏忽縫隙，經專案小組不辭辛勞24小時待命且停休成功防守，

檢警調查，該跨境運毒集團以保險套及熱縮膜將海洛因層層緊密包裝，壓縮成橢圓形球狀，並將其塞入肛門、女性私密處或口服吞入，因此員警還需強忍惡臭陪同及監控犯嫌以自然排泄方式將毒品完全排出體外，同時亦需不間斷戒護及監控犯嫌狀態，以避免其體內毒品破裂溶解造成生命危險。

▲▼人體夾藏海洛因，保三總隊破獲六起跨國運毒集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼運毒集團以保險套及熱縮膜將海洛因包裝成球狀塞入體內 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼人體夾藏海洛因，保三總隊破獲六起跨國運毒集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據目前市場價格，本次查獲毒品總價值高達新台幣3500萬元，若流入市面將造成重大危害。該集團透過跨境運毒手法牟取暴利，並允諾每趟運毒成功即可獲得新台幣10萬元至50萬元報酬，吸引其冒生命危險及法律風險從事犯罪行為，手法惡劣。為有效杜絕此等犯罪再次發生，確實維護我國邊境安全，保三總隊與刑事警察局國際刑警科將持續與泰國警方密切合作，共同打擊跨境走私犯罪網絡。

▲▼人體夾藏海洛因，保三總隊破獲六起跨國運毒集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方呼籲，運輸第一級毒品屬於刑事重罪，最重恐將面臨死刑或無期徒刑。提醒民眾切勿貪圖運毒報酬，而為毒品走私集團利誘以身試法。政府將全力推動「毒品零容忍」政策，嚴格執法，積極偵辦各類毒品案件，全力瓦解各類毒品走私集團，以維護社會安全與安定。

▲▼人體夾藏海洛因，保三總隊破獲六起跨國運毒集團 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方在洗滌海洛因球。（圖／記者郭世賢翻攝）

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