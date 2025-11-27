表態參選2026新竹縣長！　徐欣瑩：我當然義不容辭全力以赴

▲立委徐欣瑩。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長人選近日備受關注，藍營包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委徐欣瑩與立委林思銘，都表態有意角逐，不過根據近日最新民調顯示，綠營潛在人選、竹北市長鄭朝方民調最高，也讓外界熱議。對此，徐欣瑩今（27日）正式表態，「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」，也希望能夠爭取到民眾的認同和支持，「我們義無反顧，全力以赴，我們要為新竹贏得勝利」。

艾普羅行銷市場研究股份有限公司26日公布最新民調顯示，藍營可能參選的三人若與綠營假想敵、竹北市長鄭朝方對比，則三人支持度皆落後鄭朝方，徐欣瑩落後幅度最小僅2.9個百分點，林思銘、陳見賢皆落後超過10個百分點。

對於最新民調，徐欣瑩表示，她看到的時候也很驚訝，所以這份民調顯示出國民黨其實應該要大家都要警惕，也應該更努力地來爭取民眾的支持和認同。新竹縣是一個偉大的城市，「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」，也希望能夠爭取到民眾的認同和支持，「我們義無反顧，全力以赴，我們要為新竹贏得勝利」。

對於黨中央未來可能採取民調方式，選出最強候選人，徐欣瑩說，鄭麗文當選之後很多次的談話中，都強調要把國民黨帶入一個新的秩序，同時她也告訴大家說，2026年縣市長選舉，她要為各縣市推出最強候選人，得到民意支持度最高、最強的候選人，能夠取得勝利。鄭麗文公開也表達過很多次，有信心國民黨一定會為2026年找出最佳候選人。

