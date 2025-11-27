便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

▲苗栗65歲老翁自行灌腸，不慎造成腸破裂、糞水亂流引發腹膜炎，送醫手術後救回一命。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣65歲黃姓老翁，長期飽受便秘所苦，每天都服用強力軟便劑，甚至每隔2~3天就自行灌腸，日前甚至改用更長的管子，把瀉藥送入直腸深處灌腸，沒想到竟突然引發劇痛，緊急送至大千綜合醫院急診，經電腦斷層掃描後赫然發現，在直腸上端處有一個巨大的破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎，幸好緊急手術救回一命。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥今（27）日表示，黃姓老翁長期深受便秘所苦，飲食控制也無法改善，每天都服用強力軟便劑，甚至每隔2~3天無法解便時，就會自行灌腸；日前，黃先生又因連續3天無法解便，自行灌腸發現沒有效果，改用更長的管子，結果引發嚴重腹膜炎，家人趕緊送進大千醫院急診室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮啟彥緊急進行腹腔鏡手術，術中發現直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，有一個直徑2公分的破洞，研判應是太用力灌腸造成的腸道破裂，也讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎。所幸，病人在接受手術後順利康復，也嚇得直呼「再也不敢自己隨意灌腸了！」

馮啟彥表示，便秘是現代人常見的問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。其中，調整飲食包括：1.增加膳食纖維，多吃蔬菜、水果、全穀類。2.攝取足夠水分，每日飲水約1500到2000毫升。3.補充益生菌，促進腸道健康。培養生活習慣則包含：1.培養定時排便的習慣。2.如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉。3.有便意時要立即如廁，不可忍耐。

他說，如果上述的方式仍無法改善便秘問題，建議可尋求醫師協助，經醫師評估狀況後安排適合的藥物；若糞便阻塞嚴重時，醫師可能會使用灌腸劑來潤濕和軟化糞便，再以手動移除糞便。

他強調，灌腸是在便秘時一種刺激排便的急救方式，但應該在醫師指示下謹慎使用且不宜長期依賴，因為過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，若發生腹膜炎，嚴重會引發敗血症、甚至休克死亡。