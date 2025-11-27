　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

▲苗栗65歲老翁自行灌腸，不慎造成腸破裂、糞水亂流引發腹膜炎，送醫手術後救回一命。（圖／大千綜合醫院提供）

▲苗栗65歲老翁自行灌腸，不慎造成腸破裂、糞水亂流引發腹膜炎，送醫手術後救回一命。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣65歲黃姓老翁，長期飽受便秘所苦，每天都服用強力軟便劑，甚至每隔2~3天就自行灌腸，日前甚至改用更長的管子，把瀉藥送入直腸深處灌腸，沒想到竟突然引發劇痛，緊急送至大千綜合醫院急診，經電腦斷層掃描後赫然發現，在直腸上端處有一個巨大的破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎，幸好緊急手術救回一命。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥今（27）日表示，黃姓老翁長期深受便秘所苦，飲食控制也無法改善，每天都服用強力軟便劑，甚至每隔2~3天無法解便時，就會自行灌腸；日前，黃先生又因連續3天無法解便，自行灌腸發現沒有效果，改用更長的管子，結果引發嚴重腹膜炎，家人趕緊送進大千醫院急診室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗65歲老翁自行灌腸，不慎造成腸破裂、糞水亂流引發腹膜炎，送醫手術後救回一命。（圖／大千綜合醫院提供）

馮啟彥緊急進行腹腔鏡手術，術中發現直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，有一個直徑2公分的破洞，研判應是太用力灌腸造成的腸道破裂，也讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎。所幸，病人在接受手術後順利康復，也嚇得直呼「再也不敢自己隨意灌腸了！」

馮啟彥表示，便秘是現代人常見的問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。其中，調整飲食包括：1.增加膳食纖維，多吃蔬菜、水果、全穀類。2.攝取足夠水分，每日飲水約1500到2000毫升。3.補充益生菌，促進腸道健康。培養生活習慣則包含：1.培養定時排便的習慣。2.如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉。3.有便意時要立即如廁，不可忍耐。

▲苗栗65歲老翁自行灌腸，不慎造成腸破裂、糞水亂流引發腹膜炎，送醫手術後救回一命。（圖／大千綜合醫院提供）

他說，如果上述的方式仍無法改善便秘問題，建議可尋求醫師協助，經醫師評估狀況後安排適合的藥物；若糞便阻塞嚴重時，醫師可能會使用灌腸劑來潤濕和軟化糞便，再以手動移除糞便。

他強調，灌腸是在便秘時一種刺激排便的急救方式，但應該在醫師指示下謹慎使用且不宜長期依賴，因為過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，若發生腹膜炎，嚴重會引發敗血症、甚至休克死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！消防專家曝火場自保2口訣
快訊／宏福苑大火增至55死！仍有餘火燃燒
12強電影選角出爐！他接演「台灣隊長」陳傑憲
五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15
演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

輔助駕駛系統6大情境易誤判　「放手開車」最高罰3.6萬

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

只要問就能找到夢中情房！永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

輔助駕駛系統6大情境易誤判　「放手開車」最高罰3.6萬

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

只要問就能找到夢中情房！永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎　全國典範永續實力

築間首度代理海外品牌！　韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

科技股高檔震盪！法人：獲利成長佳、評價合理　AI雙重利多加持

勇士輸還傷了柯瑞！右腿挫傷將照MRI　柯爾鬆一口氣原因曝

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」　陸4藝人大事發表全喊卡！

香港宏福苑大火「新增至55死」！個別樓層仍有餘火燃燒

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

生活熱門新聞

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

更多熱門

相關新聞

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

苗栗縣銅鑼交流道25日傍晚發生一起自小客車翻覆事故。消防局於19時34分接獲110轉報指出，南下出口匝道有轎車翻覆，起初傷情不明。救援人員到場後確認46歲陳姓駕駛受困，已協助脫困並在現場進行急救，並且送往醫院，遺憾的是陳姓駕駛仍舊不治身亡，詳情待後續釐清。

2街友涉殺害獨居翁！檢聲請羈押禁見

2街友涉殺害獨居翁！檢聲請羈押禁見

苗栗翁疑遭2酒友毆死　嫌犯互咬「他幹的」

苗栗翁疑遭2酒友毆死　嫌犯互咬「他幹的」

翁生日前夕暴斃「摔死變命案」　2友動機曝

翁生日前夕暴斃「摔死變命案」　2友動機曝

苗栗警上網拍！12米高電信鐵塔底標5000...關鍵原因曝

苗栗警上網拍！12米高電信鐵塔底標5000...關鍵原因曝

關鍵字：

便秘灌腸腹膜炎苗栗大千醫院馮啟彥

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面