男暴斃「摔死變命案」2友被逮動機曝　照服員送生日禮揭憾事

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗市67歲鄭姓獨居老翁昨(24)日被發現倒臥自宅，原以為是不慎跌倒致額頭撕裂傷死亡，但警方採證時發現他頸部、眼周竟有挫傷瘀青，加上2天前曾有2名男子進入鄭翁住家，一小時後離開，鄭翁從此就未再出門，案件立即變成他殺命案。目前警方已報請檢方相驗釐清死因，並帶回27歲蕭姓男子與42歲謝姓男子，2人皆為街友身分，且都有竊盜前科，2人已承認事發當日與鄭翁起爭執後，一時衝動拿重物毆打鄭翁頭部導致死亡，詳細犯案動機有待進一步調查。

▲老翁被發現倒臥血泊時，原以為是不慎跌倒，但其他傷勢不單純，警方懷疑為他殺。（圖／記者楊永盛攝）

據了解，鄭翁獨居多年，未婚無子女，家境清寒，住在父母留下的老房子。昨（24日）天上午，社政照服員前往探視時，驚見鄭翁倒臥客廳血泊中，血跡已半凝固，額頭有深裂傷、毫無生命跡象，立即通報警消。初步推斷疑似跌倒撞傷造成大量出血，但鑑識人員檢驗後發現鄭翁頸部、眼周多處異常傷勢，不符單純意外。

▲警方調閱監視器鎖定2名街友，2人供稱當日因與鄭翁起爭執，拿家中物品毆打鄭翁後離去。（圖／記者楊永盛攝）

派出所員警調閱周邊監視器，發現22日下午有2名男子曾進入鄭翁住所，離開後鄭翁便未再出門，使警方懷疑其死因與2人動向相關，刑警大隊追查後，帶回蕭男與謝男，2人對罪刑供認不諱，並表示先前經常到鄭翁住處喝酒聊天，曾經酒後砸毀鄭翁物品被家屬報警，因此懷恨在心，22日又跟鄭翁起爭執，雙方拉扯後，就地拿家中物品毆打鄭翁後離去。

巧合的是，24日正好是老翁生日，里長仍將公所準備的生日禮金轉交鄭翁胞妹時，並感嘆鄭翁為人善良，實在想不透為何會遭遇不測。老翁胞妹則哭訴，哥哥頭部傷口筆直深長，「看起來不像跌倒，更像利刃傷」痛斥兇手手段兇殘，盼檢警查明真相。