社會 社會焦點 保障人權

苗栗翁疑遭2酒友毆死！嫌犯互咬「他幹的」　強盜殺人罪送辦

▲苗栗市鄭姓獨居老翁疑遭2名街友打死，警方下午依強盜殺人罪嫌移送蕭姓（左）和謝嫌。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市鄭姓獨居老翁疑遭2名街友打死，警方下午依強盜殺人罪嫌移送蕭嫌（左）和謝嫌。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市鄭姓獨居老翁疑遭2名街友毆打致死案，檢警拘提與死者為酒友的謝姓、蕭姓街友後，2嫌閃爍其詞、互咬對方行兇，甚至指控有人涉嫌拿走老翁財物。警方偵訊後，今（25）日下午將依強盜殺人等罪嫌移送偵辦，檢方不排除向法院聲請羈押。

苗栗市67歲的鄭姓老翁獨居在一棟2層樓寬敞的透天厝，平日由居服員提供送餐服務，24日上午9時20分居服員到老翁住處，發現他倒臥客廳，已無生命跡象，立即報警處理。警方擴大調閱路口監視器，發現在22日下午4時左右，有2名男子進入屋內，逗留約1小時後，2男共乘機車離去。

▲苗栗市鄭姓獨居老翁疑遭2名街友打死，警方下午依強盜殺人罪嫌移送蕭姓（左）和謝嫌。（圖／記者楊永盛攝）

警方調查，2男騎乘贓車犯案，初步掌握為謝姓（42歲、有竊盜和公危前科）和蕭姓（27歲、有毒品和詐欺前科）2男，2人平日混跡在苗栗縣立體育場、玉清宮涼亭等處。鄰居指出，謝、蕭不時到鄭宅跟死者喝酒，3人彼此為酒友關係。

據指出，昨日下午北苗派出所轄區發生一起電動輔助車失竊案，警方循線逮獲偷車的蕭嫌，經比對後發現蕭嫌就是22日進出鄭家的2名嫌犯之一，警方再根據蕭嫌的供述，昨晚在苗栗市玉清宮旁查獲謝嫌。

▲苗栗市鄭姓獨居老翁疑遭2名街友打死，警方下午依強盜殺人罪嫌移送蕭姓（左）和謝嫌。（圖／記者楊永盛攝）

2男坦承22日下午相偕到鄭宅找死者喝酒，3人喝了1瓶米酒，酒後發生爭執即離去，過程中有發生肢體衝突，但都指控為對方所為，謝指控蕭拿死者財物、蕭則否認，檢方指示警方依強盜殺人罪嫌移送，檢方預計向法院聲請羈押；由於死者頭部有疑似木棍等鈍器攻擊傷痕，警方採證人員2度返回命案現場調查，檢方近日將請高檢署法醫解剖釐清死因。

11/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

苗栗翁疑遭2酒友毆死！嫌犯互咬「他幹的」　強盜殺人罪送辦

