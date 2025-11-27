　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外國人看病不付錢！　日政府擬出手「欠2000台幣」列黑名單拒入境

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲ 日本出現外籍旅客就醫不付錢的亂象。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本政府將對外國遊客積欠醫療費問題收緊管制，正研擬將現行的欠費門檻從20萬日圓（約新台幣4萬元）大幅調降至1萬日圓（約新台幣2千元）。自2026年度起，凡是在日本就醫後欠費達1萬日圓的外國人，恐怕被列入黑名單並禁止再次入境。

《日本經濟新聞》報導，部分外國旅客訪日期間因突發疾病或意外受傷就醫，卻拒絕支付醫療費用，自民黨外國人政策本部26日對此召開專案小組初次會議，政府在會中提出這項應對方案。

根據現行規定，目前厚生勞動省負責蒐集各醫療機構通報的欠費資料，將積欠20萬日圓以上的外籍人士建檔後與出入國管理局共享，作為入境審查依據。若當事人再度申請入境，日本當局可採拒絕入境等措施。

新政策不僅針對短期遊客，2027年度起也將擴大適用範圍至中長期居留的外國人。持有居留資格的外籍人士若積欠醫療費用，將無法延長居留期限，且離開日本後可能被拒絕再次入境，政府也正研議強制外國人入境前投保民間醫療險的可行性。

此外，稅費及社會保險費欠繳情形也將納入居留資格審核考量。根據厚生勞動省調查，外國人國民健康保險費繳納率僅63％，遠低於整體93％。首相高市早苗已指示相關部門，於2026年1月前完成基本方針制定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／宏福苑大火增至55死！仍有餘火燃燒
12強電影選角出爐！他接演「台灣隊長」陳傑憲
五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15
演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚
白宮2國民兵遭槍擊亡　兇嫌曝光！川普怒：絕不容忍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外國人看病不付錢！　日政府擬出手「欠2000台幣」列黑名單拒入境

韓運載火箭世界號「4次發射」成功！首度民間參與　攜多顆衛星入軌

不只香港！日本最慘大樓火災118死「7F風俗店成煉獄」　促消防改革

快訊／印尼近海規模6.6地震！　當局提醒小心餘震

奧地利美妝部落客突消失　失蹤前曾傳訊朋友「家外面有怪人」

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡　兇嫌是阿富汗移民！川普怒：絕不容忍

日官員曝：川普、高市早苗通話達共識　攜手緩和中日緊張

台積電告羅唯仁竊密　外媒點2關鍵：台灣法院管得到英特爾？

健身網紅暴食挑戰「天天吃破萬卡」狂增13公斤　睡夢中心臟驟停亡

習近平施壓日本無極限！目標是「孤立高市早苗」　專家嘆：不爽丟臉

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

外國人看病不付錢！　日政府擬出手「欠2000台幣」列黑名單拒入境

韓運載火箭世界號「4次發射」成功！首度民間參與　攜多顆衛星入軌

不只香港！日本最慘大樓火災118死「7F風俗店成煉獄」　促消防改革

快訊／印尼近海規模6.6地震！　當局提醒小心餘震

奧地利美妝部落客突消失　失蹤前曾傳訊朋友「家外面有怪人」

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡　兇嫌是阿富汗移民！川普怒：絕不容忍

日官員曝：川普、高市早苗通話達共識　攜手緩和中日緊張

台積電告羅唯仁竊密　外媒點2關鍵：台灣法院管得到英特爾？

健身網紅暴食挑戰「天天吃破萬卡」狂增13公斤　睡夢中心臟驟停亡

習近平施壓日本無極限！目標是「孤立高市早苗」　專家嘆：不爽丟臉

築間首度代理海外品牌！　韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

科技股高檔震盪！法人：獲利成長佳、評價合理　AI雙重利多加持

勇士輸還傷了柯瑞！右腿挫傷將照MRI　柯爾鬆一口氣原因曝

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」　陸4藝人大事發表全喊卡！

香港宏福苑大火「新增至55死」！個別樓層仍有餘火燃燒

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

國際熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

港宏福苑燃燒迅速　專家嘆：省錢少這一物

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

宏福苑大火　71歲翁哭喊「太太還在裡面」

華爾街日報：川普建議高市別刺激北京

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

美股收高300點迎感恩節假期！台積電ADR勁揚近2％　輝達漲超1％

高樓失火難滅！　8年前倫敦大火「燒2天」72死

2027並非侵台時程　美國會揭2035風險高

美白宮國民兵槍擊兇嫌是阿富汗人　川普怒了

「世界最強」女大力士是男的　剝奪冠軍資格

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

被說健康亮紅燈！川普怒嗆紐時：三流醜記者

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面