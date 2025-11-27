行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

▲行政院推出減稅大紅包。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

財政部今（27日）將在行政院會報告「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」。根據財政部規劃，115年報稅（報114年度）時，負擔將再減輕，所得稅的部分，基本生活費將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。此部分經立法院財委會審查通過，倘完成立法，最快明年5月報稅時適用。

此外，長照特別扣除額部分，財政部規劃，將由每人每年12萬調高到18萬，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。

接著後年、2027年報稅（報2026年）時，財政部也調高免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額，單身調高至13.6萬元，提高5000元；有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7萬元。

另外，2026年的稅率級距也調高，財政部指出，淨所得超過59萬元需繳稅者，稅負也將減輕。根據規劃，在調整免稅額、扣除額及課稅級距後，所得超過59萬元者，可以減稅2萬元；所得超過133萬元者，可減稅5萬元；所得超過266萬元者，可減稅11萬元；所得超過498萬元者，可減稅21萬元。免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。