行政院今提財劃法覆議案、軍購特別條例　卓榮泰親上火線說明

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，今院會將討論並通過覆議案；此外，總統賴清德26日宣布未來8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算，院會今也將討論通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。根據行政院規劃，院長卓榮泰、秘書長張惇涵將在11點45分出席記者會，親上火線說明。

立法院2024年底修正《財政收支劃分法》釋出中央財源，藍白聯手在14日時，再度三讀通過修正財劃法，保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。但由於去年的修法內容有瑕疵導致分配出狀況，11月的修正草案未解決該問題，立法院21日再次三讀修正通過財劃法部分條文，處理離島計算公式爭議並回溯至今年3月生效，解決目前統籌分配稅款尚有新台幣345億元無法完全分配問題。

而行政院會20日通過政院版財劃法修正草案，並送立法院審議。根據院版草案內容，可解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%、直轄市也有15.2%得成長；此外，也明定地方自治補助的3軌原則等。

當時行政院長卓榮泰說，若要執行14日立法院新修正的財劃法，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害。儘管多次喊話，但藍白25日仍在程序委員會將院版財劃法修正草案暫緩列案，因此政院版財劃法本週尚不會排入報告事項。

考量修法內容窒礙難行、以及提出覆議案的時間限制，行政院今院會將討論並通過將依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議。

此外，今院會也將討論通過國防部所提的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。總統賴清德昨（ 26日）在記者會上表示，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年、即2026年至2033年間，投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。