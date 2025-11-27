香港宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕

▲香港宏福苑大火 。（圖，下同／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生五級火警，已造成多人死傷，消防員至今仍然在場灌救及搜索，畫面讓人震驚與心疼。一名台灣消防員指出，火災現場宛如「煉獄」，即便是受過訓練的消防員都會感到害怕、絕望，「太高了，雲梯極限不到一半」。

有網友在Threads發文，分享香港火災的畫面，在夜間遠眺時，火光猶如悲壯絕景，為所有遇難者及殉職消防員哀悼，沉痛寫下「R.I.P」。

貼文一出，一名消防員留言，若是親臨現場，第一眼見到的場面恐怕會令人震撼到說不出話來。宏福苑大樓層數極高，而現有的雲梯車高度甚至無法抵達建築的一半，再加上「煙囪效應」使得濃煙迅速在樓梯間擴散，宛如煉獄，「這場景簡直像好萊塢特效跟AI。」

他心痛表示，對住戶來說是無比驚恐的煎熬，而對指揮官與第一線消防人員而言，則是無比沉重的壓力與體能極限的考驗。高溫環境中可能發生熱衰竭，濃煙籠罩上視線受阻，「這種絕境，別說一般人，即使是消防員恐怕也會很害怕。」

此外，他也指出，現場仍有數千名住戶等待救援，樓梯是否完全被濃煙侵襲尚未確認。雖然大樓多數大門設有防火門，但浴室的通風口、空調管線、水電井等若未妥善防火填塞，煙與熱就會快速滲入室內，加劇險境。

他提醒，面對如此極端環境，或許「緊閉門窗、原地避難」是僅存的自保手段，但玻璃燒破，裡面的住戶該往哪逃生呢？也擔心窗戶撐不住破裂，熱煙灌進去，住戶該怎麼辦？「關鍵在內部的電梯間跟樓梯間，各層是不是有防火區劃，防火門有沒有常閉，自動灑水設備跟排煙設備運作？」