國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏福苑大火279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭

記者陳宛貞／綜合外電報導

香港大埔宏福苑26日發生大火，截至目前已造成44人死亡、58人受傷，另有279人失聯，成為香港主權移交以來第二宗最高等級的5級大火，也是17年來最大火警。

▲▼香港大埔宏福苑大火，一名71歲居民妻子仍受困。（圖／路透）

▲ 黃先生妻子仍受困大樓內。（圖／路透）

BBC報導，屋齡42年的宏福苑共8座大廈，火勢波及其中7座，消防處於下午2時51分獲報後，火警從3級迅速上升，晚間6時22分升至5級。一名殉職的消防員何姓隊員年僅37歲，服務年資9年，在救援行動中失聯後被發現時面部已嚴重燒傷，搶救無效不幸身亡。

當地學生劉湯瑪斯（Thomas Liu）親眼目睹一具遺體被抬出，向BBC描述現場慘況，「你越靠近就能感受到溫度上升，濃煙非常厚重。」現場許多人手持寫有家人姓名的紙牌，焦急詢問是否有人見過失聯親友的蹤影，還有民眾紛紛聚集觀望。

71歲住戶黃先生（Wong）接受《路透》訪問時痛哭流涕，稱他的妻子仍受困屋內。另一名65歲住戶江先生（Jason Kong）則表示，有鄰居打電話給他，稱他仍受困其中一棟大樓，「我很崩潰，有這麼多鄰居和朋友，我不知道現在情況怎麼樣。所有公寓都在燒，我不知道該怎麼辦。」

▲▼香港大埔宏福苑大火，一名71歲居民妻子仍受困。（圖／路透）

▲▼ 黃先生焦急如焚。（圖／路透）

▲▼香港大埔宏福苑大火，一名71歲居民妻子仍受困。（圖／路透）

大埔區議員梅少峰坦言，「許多民眾透過WhatsApp或電話聯繫我們，表示仍有親人受困大樓內或聯絡不上。」但目前仍無法確認確切受困居民人數，警方已設立熱線1878999，供民眾查詢死傷者資料。

66歲住戶張先生（Harry Cheung）在宏福苑2號樓居住逾40年，他回憶聽到「非常巨大的聲響」後看見鄰近大廈起火，「我立刻回家收拾東西。我甚至不知道自己現在是什麼感覺，只是在想今晚要睡在哪裡，因為可能回不了家了。」

部分居民對當局救災反應表達不滿，60多歲潘姓女士（Poon）質疑，「發生野火時會出動直升機投放水彈，為什麼沒有這樣的部署？怎麼能讓其他建築物繼續燃燒？」她強調社區離消防局很近，原以為能迅速撲滅，但火勢反而擴散，「我很失望。」

BBC中文網提到，火勢迅速蔓延與屋苑正進行維修有關，外牆竹製棚架成為火勢擴散的媒介。保安局局長鄧炳強指出，調查發現維修用的保護網等材料，燃燒後蔓延程度比合格材料更猛烈，當局將朝刑事方向深入調查。警方已拘捕3名工程公司人員，包括兩名董事及一名工程顧問，年齡介於52至68歲，涉嫌誤殺。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲ 大火已造成44人死亡。（圖／路透）

行政長官李家超形容此次事件為「重大災難」，已啟動緊急事故監察及支援中心。中國國家主席習近平高度重視此事，透過中聯辦向遇難者及殉職消防員表達哀悼，要求全力做好搜救、救治及善後工作。

消防處副處長陳慶勇表示，目前有22隊搜索隊處理求助個案，已出動128輛消防車、57輛救護車及767名消防員。救援人員從低樓層向上搜索，在13樓至23樓找到生還者，累計56人獲救。火警現場面積27乘21公尺，涉及32層住宅大廈，預料中午至黃昏才能救援至天台位置。

據2021年人口普查，宏福苑共有近2000戶、4643名居民。民政處已開放多個社區會堂作為臨時庇護中心，並安排巴士疏散受影響居民。

