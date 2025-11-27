高樓遇火災要「往下逃生」！消防署曝5不4對策：別找濕毛巾

▲香港大埔火災。（圖，下同／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，造成嚴重的死傷情況，截至27日清晨，已確認44人遇難。發生大火時，民眾該如何自保？內政部消防署曾分享「5不4對策」，不要浪費時間找濕毛巾，第一時間是趕快逃跑，確認樓梯沒有煙霧就「往下逃生」，若有煙霧就改水平方向逃生。

內政部消防署「消防防災館」分享火災逃生避難原則，5件事情不要做，首先就是「別收拾財物」，第二點是「禁止搭電梯」，第三點是「浴室不是避難所」，因為門板與天花板多為塑膠材質，遇高溫易熔化變形，無法擋煙阻火。

第四則是「不可用塑膠袋套頭」。最後，消防署特別提醒，「別浪費時間找濕毛巾摀口鼻」，因濕毛巾擋不住一氧化碳與毒氣，反而可能延誤逃生。

▲消防署分享逃難流程。（圖／翻攝自內政消防署）



當火災發生時，正確的逃生路線與判斷至關重要。消防署指出，火場逃生最佳策略就是離開建築物，一定要「往下、往外逃生」，因為濃煙上升速度為每秒3~5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺，「人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為往下逃生」。

開門前應先摸門板上方測試溫度，有燙感就表示門外火勢猛烈，切勿開門。若無燙感，先開一條門縫，觀察是否有煙霧，「若樓梯間未見煙霧，即可繼續往下逃生，並隨手關門，以防止火勢及濃煙擴散」，選擇走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇。

若有煙霧不可嘗試逃生，應立即關門，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改採其它逃生避難路線；若發現煙霧從樓梯間蔓延上來，表示下方發生火災，是一個很危險的環境，不應繼續往下跑，「選擇水平方向尋找其它逃生避難路線」。

消防署也呼籲民眾，平時就應規劃至少兩條逃生路線，當主要逃生出口無法往下、往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二條逃生路線也受阻，改往火、煙、熱的反方向尋找相對安全空間，如最遠的陽台或房間，且房門「必須是可以緊閉關上的木門」，而不是塑膠門或是玻璃門。