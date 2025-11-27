　
生活

香港高樓大火44死　1圖看懂「5不4對策」逃生流程：別找濕毛巾

記者黃翊婷／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡、279人失蹤。這場大火也讓不少民眾相當關心，若在高樓層遇到火災，到底該怎麼逃生？對此，內政部消防署提出「5不4對策」火場逃生避難原則，包含不可躲在浴室、不可用塑膠袋套頭、不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻等等。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲宏福苑大火延燒多棟建築。（圖／路透社）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓，形成罕見的五級火（最高級別）災情。目前已知這場大火至少造成44人死亡、29人住院，其中7人情況危急，另外還有279人下落不明。

火場逃生知識。（圖／取自內政部消防署網站）

▲火場逃生避難流程圖。（圖／取自內政部消防署網站，下同。）

究竟發生火災該如何逃生，內政部消防署在網站上公布「5不4對策」，詳細如下：

一、千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標。

二、千萬不可搭乘電梯，逃生火場很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內。

三、千萬不可躲在浴室，火場第一殺手為濃煙，浴室的門和天花板大多是塑膠材質，不耐高溫，躲在裡面根本無法有效阻絕濃煙，而且浴室通常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。

四、千萬不可用塑膠袋套頭，用塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度。

五、千萬不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難，濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體。

火場逃生知識。（圖／取自內政部消防署網站）

▲避難逃生時要記得關門。

正確的火場逃生避難流程如下：

一、開門，往一樓往外逃生。火場逃生最佳策略就是離開建築物，濃煙平均上升速度為每秒3至5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺，人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為往下逃生。

但要注意的是，開門之前應先觸摸門板上方測試溫度及觀察門外是否有煙霧，如果門板上方溫度很高覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態，切勿開門，並改採其它逃生避難路線。

若未感到高溫，則先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，若無煙霧再行逃生，並隨手關門，以防止火勢及濃煙擴散。

若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改採其他逃生避難路線。

二、至樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生。只有在確認樓梯裡沒有任何煙霧時，才可以選擇走樓梯往下避難，選擇走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇，因為關上防火門可阻絕火勢及濃煙擴散至安全梯間，形成安全的逃生環境。

三、樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生避難路線。如果發現有煙霧從樓梯間下方蔓延上來，表示下方發生火災，是一個很危險的環境，此時不應往上跑或繼續往下跑，而是要選擇水平方向尋找其他逃生避難路線，並關門以防止火勢及濃煙侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入。

四、平時應規劃兩個方向逃生路線，當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生。若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難，等待消防人員救援。

此外，消防署也提醒，火場逃生避難時，一定要記得隨手關門，如果起火點在居室內或屋內，逃離時要記得隨手關起房門及大門，這麼做可以將火勢及濃煙侷限在起火居室內或屋內，以利其他房間或樓層的人順利逃生避難。

火場逃生知識。（圖／取自內政部消防署網站）

▲緩降機操作流程圖。

消防署表示，如果安全梯或直通樓梯都遭到火勢或濃煙侵襲，導致無法利用，也無法前往相對安全的空間內避難時，可以使用緩降機等避難器具進行逃生避難，操作口訣為「掛、丟、套、束、推」，詳細如下：

1、展開固定架，自盒中取出緩降機，將緩降機掛鈎確實【掛】在固定架鈎環上。

2、從窗口【丟】下輪盤，確認下方沒有障礙物阻擋。

3、將安全帶【套】於腋下。

4、將束帶【束】至胸口。

5、攀出牆外，身體面向牆面，雙手輕【推】牆壁；落地後，將繩索另一端的載具套環束帶拉至頂端，以利下一位人員操作。

相關新聞

才勸前夫別在室內點蚊香　她命喪火場

才勸前夫別在室內點蚊香　她命喪火場

男子阿輝（化名）平時有抽菸、在室內點蚊香的習慣，去年7月間他外出購買午餐時，住家突然起火，導致屋中的前妻嗆傷，送醫不治，因而挨告。由於3名子女皆證稱曾勸阻阿輝不要在家抽菸、點蚊香，加上消防局火災原因調查鑑定書的結果，台南地院法官日前審理之後，仍依過失致人於死罪，判處他有期徒刑8個月，緩刑3年。

宏福苑大火奪44命　國民黨團記者會前默哀：為亡者哀悼盼香港平安

宏福苑大火奪44命　國民黨團記者會前默哀：為亡者哀悼盼香港平安

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓 港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓 港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

香港宏福苑「屋內視角曝光」　受困者咳嗽

香港宏福苑「屋內視角曝光」　受困者咳嗽

