iPad mini傳將大改版！OLED + A19 Pro加持　防水規格看齊iPhone



▲iPad mini。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

新一代 iPad mini 的更新方向再度有新消息傳出。外界普遍認為，這款小尺寸平板將迎來近年幅度最大的規格調整，包括面板、效能與機身結構都有顯著變化。

消息最早由微博帳號 @剎那數碼 透露，指蘋果正計畫讓 iPad mini 搶先 iPad Air 導入 OLED 螢幕。不過爆料者也補充，目前並沒有掌握詳細面板規格，而上市時程更可能要等到 2026 年第三季或第四季才會落地。

根據先前《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）的報導，新款 iPad mini 的開發代號為 J510，預期將搭載效能更強的 A19 Pro 晶片，使其性能表現與 iPhone 17 Pro 系列接近，成為少數與旗艦手機同級的非 Pro 平板。 改用 OLED 後，iPad mini 的亮度、對比度與黑階細節預計都會比現行 LCD 版本大幅提升。

同時，相關爆料指出，蘋果可能會改採新的振動發聲揚聲器方案，取消傳統的揚聲器開孔，讓整體防水能力有望與 iPhone 看齊，提升泡澡、戶外使用的安全性。

這款小尺寸機型若順利更新，將成為繼 iPad Pro 之後，蘋果第二款導入 OLED 技術的 iPad，也可能是 iPad mini 系列近年最具吸引力的一次升級。