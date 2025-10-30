　
3C家電

蘋果新平板要「無孔化」？iPad mini 8設計傳迎來重大變革

▲▼ iPad mini 。（圖／蘋果提供）

▲iPad mini 7。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果下一代 iPad mini 可能要「開口唱歌」了。根據外媒報導，蘋果正在測試一種全新的聲音輸出方案，嘗試讓螢幕本身成為揚聲器，取消機身開孔，徹底改變 iPad 的聲音設計方式。

這項構想的關鍵是一種被稱為 「聲音激勵器（Sound Exciter）」 的微型裝置，它能驅動螢幕或機殼材料產生精準振動，藉由震動空氣直接發出聲音。由於不再需要傳統揚聲器開孔，整體防水性將大幅提升，也能帶來更簡潔的外觀。 外界推測，若方案成熟，iPad mini 8 或將成為首款具備類似 iPhone IP68 防水能力的平板。

蘋果早在數年前便投入相關研發，甚至曾申請過利用機械震動傳遞聲音的專利，顯示這並非臨時起意的實驗。 螢幕發聲技術並非首次出現。過去華為在 P30 Pro 上使用過「磁懸浮螢幕發聲」設計，SONY也在高階電視中推出「Acoustic Surface」系統，讓螢幕成為音源。兩者皆證明，若調校得宜，這種設計能帶來極佳的沉浸感與聲畫一致性。

然而，要讓平板螢幕同時負責顯示與發聲仍具挑戰。這類技術普遍面臨低音不夠飽滿、立體聲分離度有限等問題，甚至可能因使用者手指觸控而影響音量輸出。

外界預期，蘋果將透過軟體演算法修正這些缺陷，並結合額外的低頻補償模組提升表現。 除了音訊設計的變革外，iPad mini 8 還傳出將換上 OLED 螢幕，顯示效果與對比度全面升級，並搭載 A19 Pro 晶片，與 iPhone 17 Pro 同級。

若消息屬實，這將是 iPad mini 系列近年來最具話題性的一次更新。 如果蘋果真的成功讓螢幕「唱歌」，那麼未來的平板或許不僅是一塊顯示器，更是一整面能發聲的樂器。

更多新聞
更多新聞

10月29日是農曆九月初九重陽節，也是信眾敬奉的「中壇元帥」太子爺公聖誕。台南永康詩山鳳山寺聚保堂特別以萬聖節為主題佈置供桌，除準備各式糖果、餅乾及飲料外，現場還擺出三台平板電腦，播放布袋戲、歌仔戲與卡通節目，宛如太子爺專屬「看片趴」，吸引不少民眾圍觀拍照。

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

