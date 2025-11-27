宏福苑惡火44死！住戶「一語成讖」　1個月前憂工人抽菸釀災

記者葉國吏／綜合報導

香港大埔宏福苑大火造成44死279人失蹤，住戶早前曾擔心維修期間存火警隱患，不料憂心竟成現實。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

大約一個月前，香港中環華懋大廈經歷火警，起因疑似與維修鷹架有關。此事件引起宏福苑住戶的警惕，因社區多棟大樓外牆正進行翻新工程，設有鷹架和防護網，住戶紛紛在社區臉書群組討論可能的火災風險。有居民提醒大家平時要多留意安全，尤其施工時千萬不可抽菸，也有人擔憂部分住戶隨手將菸蒂丟出窗外的危險行為。

▲宏福苑之前就有住戶發文憂心因工人抽菸造成火災。（圖／翻攝臉書）

不幸的是，住戶的擔憂竟在短短一個月後成真。昨日火災疑似由菸蒂引燃鷹架防護網，火焰透過鷹架迅速蔓延至其他建築。隨著風勢加劇，燃燒的鷹架碎片四處飛散，點燃社區其他樓的鷹架結構，導致火勢全面失控。宏福苑社區瞬間陷入多棟大樓同時燃燒的恐怖景象，現場濃煙滾滾，救援工作相當困難。

多位住戶曾提出擔憂，呼籲施工安全和住戶注意，卻未能避免悲劇發生。此次事件突顯了高密度城市住宅區進行外牆維修時的安全隱患。針對火災原因，警方已展開調查。香港消防處副處長張偉明（John Cheung）表示，將全面檢討鷹架安全標準及防火措施，期望能避免類似悲劇再度重演。