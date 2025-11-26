POCO F8 Ultra上市目標「擾亂價格」：想讓對手感到壓力

記者蘇晟彥／峇里島報導

小米旗下子品牌POCO 26日在峇里島舉辦發表會，會後Chief Audio Engineer Stanley帶領團隊接受媒體採訪，他指出，今年POCO專注在聲學上，主要是想要讓手機具備Bose SoundLink Mini 的效果，讓用戶在外時無需準備藍芽喇叭都能享受大音量、深沈低音，此外，針對僅進行線上銷售，Stanley也補充，這是為了維持價格優勢，且這次F8 Ultra的價格雖然進入到高階，但目標是「擾亂市場價格」，在保證利潤的同時提供比競品更具競爭力的價格，讓對手感到壓力。

▼POCO在F8 Ultra的定位是希望「擾亂市場價格」。（圖／記者蘇晟彥攝）



團隊指出， F8 系列將不會推出標準版 POCO F8，僅會有 F8 Pro 與 F8 Ultra 兩款機型，主要是X 系列 Pro 機型與 F 系列標準版定位過於接近。針對目前大多數通路都維持線上販售，團隊表示， 2020-2021 年曾嘗試線下零售，但為了維持相較於競品更低的價格優勢，全球策略將回歸並堅持全線上通路販售的模式。

在這次與音響大廠BOSE合作，工程師們花了一百多天不斷修改設計圖，最終設計出滿意的設計圖，來解決手機內部空間不足導致低音（Bass）薄弱的問題。之所以這次將目標進攻在聲學，主要是讓手機具備類似 Bose SoundLink Mini 的效果，方便用戶在旅行或洗澡時無需攜帶藍牙喇叭，也能享受大音量與深沉低音。

最後，談到今後POCO的價格定位，團隊指出，目前小米系列仍放在追求極致高階與高價位，但這次Ultra 雖然進入到高階市場，但主要推出目的是「擾亂市場價格」，也因此在發表會上才對頻頻端出「競爭者」的規格來進行比較，要讓消費者選擇CP值高的產品，同時在保證利潤的同時提供比競品更具競爭力的價格，讓對手感到壓力。

▼POCO在這次發表會將目標對手指向三星、蘋果，希望端出「CP值」更高、更有競爭力的產品。

