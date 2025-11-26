　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

POCO F8 Ultra上市目標「擾亂價格」：想讓對手感到壓力

記者蘇晟彥／峇里島報導

小米旗下子品牌POCO 26日在峇里島舉辦發表會，會後Chief Audio Engineer Stanley帶領團隊接受媒體採訪，他指出，今年POCO專注在聲學上，主要是想要讓手機具備Bose SoundLink Mini 的效果，讓用戶在外時無需準備藍芽喇叭都能享受大音量、深沈低音，此外，針對僅進行線上銷售，Stanley也補充，這是為了維持價格優勢，且這次F8 Ultra的價格雖然進入到高階，但目標是「擾亂市場價格」，在保證利潤的同時提供比競品更具競爭力的價格，讓對手感到壓力。

▼POCO在F8 Ultra的定位是希望「擾亂市場價格」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ POCO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

團隊指出， F8 系列將不會推出標準版 POCO F8，僅會有 F8 Pro 與 F8 Ultra 兩款機型，主要是X 系列 Pro 機型與 F 系列標準版定位過於接近。針對目前大多數通路都維持線上販售，團隊表示， 2020-2021 年曾嘗試線下零售，但為了維持相較於競品更低的價格優勢，全球策略將回歸並堅持全線上通路販售的模式。

在這次與音響大廠BOSE合作，工程師們花了一百多天不斷修改設計圖，最終設計出滿意的設計圖，來解決手機內部空間不足導致低音（Bass）薄弱的問題。之所以這次將目標進攻在聲學，主要是讓手機具備類似 Bose SoundLink Mini 的效果，方便用戶在旅行或洗澡時無需攜帶藍牙喇叭，也能享受大音量與深沉低音。

最後，談到今後POCO的價格定位，團隊指出，目前小米系列仍放在追求極致高階與高價位，但這次Ultra 雖然進入到高階市場，但主要推出目的是「擾亂市場價格」，也因此在發表會上才對頻頻端出「競爭者」的規格來進行比較，要讓消費者選擇CP值高的產品，同時在保證利潤的同時提供比競品更具競爭力的價格，讓對手感到壓力。

▼POCO在這次發表會將目標對手指向三星、蘋果，希望端出「CP值」更高、更有競爭力的產品。

▲▼ POCO F8 系列, POCOF8 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

讀者迴響

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面