香港「13死火海」關鍵曝！疑工人丟菸蒂引燃棚網　10分鐘火柱吞大樓

記者閔文昱／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，災情不斷擴大，目前已造成至少13人死亡、16人受傷，其中包括一名殉職消防員。多段現場影片顯示，火勢疑似從大樓外牆裝修用的鷹架棚網迅速引燃，是大火爆發並擴散到多棟大樓的關鍵起火點。港媒報導指出，有工人疑似亂丟菸蒂，引燃最下層棚網的保護布，短短10分鐘內火焰就直衝外牆形成巨大火柱，之後全面攻入室內並延燒整個屋苑。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透，下同）

多名居民與網友指出，起火初期大樓沒有任何警報或疏散通知，濃煙與火舌沿外牆一路向上，鷹架與保護網如同助燃器般狂燒，火勢瞬間失控。火焰在外牆不斷跳躍擴散，並迅速波及其他大樓，使整個屋苑陷入火海。大量住戶只能在無預警情況下摸黑逃生，也有人在混亂中與家屬失聯。

針對外界質疑棚架與保護網是否符合規範，曾揭發沙中綫鋼筋弊案的「中科監察」主席潘焯鴻直言，香港明文規定凡棚架搭建在有人居住的大樓上，必須使用「阻燃棚網」，但現實中卻屢屢有人違規。他透露，自己過去在其他社區發現不合規棚網，向消防處、勞工處與房屋局多次投訴「卻沒人正視」，批評當局「官員始終都闊佬懶理（不在乎、沒有積極處理），包庇承建商」。

潘焯鴻強調，棚網具有「陽燃、陰燃、滴燃」特性，極易延燒且危險性高，就算表面看不見明火，陰燃仍可能持續蔓延；而燃燒後滴落的熔膠也會繼續著火，並被風力帶往更多區域，呼籲政府盡速對涉事棚網進行採樣檢驗，若證實使用不合格材料，應嚴追承建商與相關單位責任，以免悲劇重演。