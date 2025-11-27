命喪宏福苑惡火！37歲消防員「面部燒黑」同袍淚悼：收工了兄弟

記者閔文昱／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日下午發生五級大火，外牆維修棚架疑似先起火，加上強風助燃，火勢在短時間內延燒至至少7棟大樓，涉及逾1900戶居民。整起事故已造成13死16傷，傷者分送多間醫院救治。由於現場濃煙密布、爆裂聲不斷，警方緊急擴大封鎖並疏散大批居民；港府同時動員超過120輛消防車、700名消防與救護人員到場。因夜間火勢仍未受控，深圳消防隊已在深夜跨境馳援。

在強風與高溫夾擊下，救災行動出現重大傷亡。一名37歲、入職9年的消防員何偉豪，於下午3時01分抵達現場進入地下層協助滅火，卻在3時30分失聯，約於一小時後在宏昌閣電梯前空地被尋獲，當時已昏迷、臉部嚴重燒傷。儘管送往威爾斯親王醫院急救，仍於4時45分宣告不治。另有一名消防員因熱衰竭送醫、一名總隊目左腳受傷。

▲香港大埔宏福苑大火。（圖／視覺中國）

港府高層對重大死傷深表震驚與哀悼。香港特首李家超火速召開跨部門會議，要求全面投入救災並協助受影響住戶；保安局長及消防處長也向殉職者家屬致上最深慰問，消防處福利與心理服務組已介入支援。何偉豪的同袍稍晚在社交平台貼出合照悼念，寫下「落更喇（收工了），好好休息 bro，我們永遠不會忘記你」，引發許多網友鼻酸。

▲救援人員正在搜尋罹難者遺體。（圖／路透）

目前宏福苑周邊仍被濃煙籠罩，消防人員持續接獲民眾通報求援。民政處已開放5個社區會堂及臨時庇護中心供災民入住，安置人數突破700人。火警詳細原因仍待調查，而燒不停的惡火也成為香港近年傷亡最慘重的一場住宅大火。