威廉哈利同聲譴責BBC　黛妃遭欺騙接受專訪

黛妃過世後留下年幼的威廉王子和哈利王子。

英國黛安娜王妃（Princess Diana）1997年8月31日在巴黎出車禍香消玉殞，震驚全世界。就在她逝世前10天，她向摯友透露「做了後悔的事」，與兩個兒子威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）有關，令人心痛。

她後悔的不是婚姻內幕？ 最刺痛黛妃的是什麼？

根據《People》雜誌最新一期封面故事，黛安娜1997年8月與密友羅莎蒙克頓（Rosa Monckton）在希臘度假時，曾談到她1995年接受BBC節目《廣角鏡》（Panorama）的那次世紀專訪。這段對話發生在她於辭世前短暫的平靜時光。蒙克頓透露：「她告訴我，她後悔接受那次採訪，因為她認為，那傷害了她的孩子們。」

報導指出，黛妃生前的這段對話，代表她在當時最關切的，依然是年僅15歲的威廉和12歲哈利。她後悔的不是在鏡頭前坦白婚姻破裂、厭食症及王室生活內幕等，而是關注採訪引來的後續效應，對她最愛的兩個兒子可能帶來負面影響。

世紀專訪竟是圈套？ 黛妃生前始終不知真相？

黛妃1995年在《廣角鏡》接受BBC記者馬丁巴希爾（Martin Bashir）專訪，因爆炸性內容造成巨大轟動，被視為近代最具爭議的訪談之一。然而，近年來，專訪的起源受到重新審視。退休法官戴森勳爵（Lord Dyson）於2021年獨立調查，證實巴希爾當年利用偽造文件等手段，騙取黛妃的信任，因此獲得專訪機會。

黛安娜王妃1995年接受BBC《廣角鏡》專訪，坦承婚姻失和，轟動全世界。

當年巴希爾欺騙黛妃，稱查爾斯王儲想謀殺她、威廉王子的手錶被植入監聽設備等，藉此利用她當時的脆弱與偏執。蒙克頓表示，黛安娜當時相當脆弱，容易受到巴希爾的擺布。最令人心痛的是，黛妃一直到過世，都不知道當初是受騙才會接受專訪的。

隨著記者安迪韋伯（Andy Webb）的新書《Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up: The Betrayal of Princess Diana》（黛安娜祕辛：欺騙、圈套、掩蓋：黛妃的背叛，暫譯）近日出版，內容揭露巴希爾欺騙黛妃的所有手法與細節，這起舊案再次受到關注。韋伯表示，在那場世紀專訪與她的死亡之間，「她的生活變得支離破碎，陷入狂亂」。

威廉、哈利罕見同調？ 同聲譴責「母親受騙」事件

儘管威廉和哈利成年後的人生道路不同，但在「母親受騙」這一點上，他們立場一致。2021年5月獨立調查報告出爐，證實巴希爾確實使用欺騙手段取得黛妃專訪後，威廉公開表示，那次採訪加劇了母親的恐懼、偏執和孤立，認為母親不僅被一個不肖記者辜負，也被BBC高層的視而不見所辜負。

哈利的聲明則更加直接，他沉痛說：「我們的母親因此失去了生命。」並譴責媒體長期不道德的文化。他讚揚母親是一位偉大的女性，她將一生奉獻給服務，她堅韌、勇敢且真誠，備受世人擁戴。



