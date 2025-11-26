　
和泰大金勇奪三項台灣企業永續獎　會長蘇一仲獲「永續傑出人物獎」殊榮

▲▼和泰大金,台灣企業永續獎,會長蘇一仲。（圖／和泰大金提供）

▲和泰大金勇奪三項台灣企業永續獎。

圖、文／和泰大金提供

和泰大金長期深耕ESG，從節能產品、治理透明到健康職場，皆以超越法規的標準與前瞻布局推動永續發展。今年於「2025台灣企業永續獎（TCSA）」再度獲得高度肯定，一舉奪下「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」與個人最高殊榮「永續傑出人物獎」三大獎項。評審團指出，和泰大金多年落實環境減碳、健康福祉與治理透明，已成為台灣空調產業邁向低碳與健康轉型的關鍵力量。

此次獲頒「永續傑出人物獎」的和泰大金會長蘇一仲，自2005年便以前瞻眼光將「環境永續、社會共融、誠信治理」深植企業DNA，遠在ESG概念興起前即率先導入永續規範。他帶領公司引入變頻空調與R32新環保冷媒，推動空調產業從能效到冷媒全面升級，累積減碳效益相當於 種下超過2億棵樹，成功帶動產業鏈共同轉型，奠定其在冷凍空調領域的永續領航者地位。蘇會長強調：「永續是一條長期路徑，不只是企業責任，更是對下一代的承諾。」

在治理方面，和泰大金今年以內容完整、架構清晰且高度透明的ESG資訊揭露，榮獲「永續報告書獎」。報告書完整連結TCFD、SASB、SDGs等國際架構，說明2050淨零路徑、供應鏈永續管理、氣候風險評估與ISO 14064-1:2018第三方查證成果，展現公司在永續治理、減碳行動與透明揭露上的成熟度與國際水準。

▲▼和泰大金,台灣企業永續獎,會長蘇一仲。（圖／和泰大金提供）

▲和泰大金奪下「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」與個人最高殊榮「永續傑出人物獎」三大獎項。

和泰大金同時榮獲「職場福祉領袖獎」，再次展現企業在健康職場與人本治理上的深厚能量。早在 2011 年，和泰即優於法規設立健康促進單位「美生中心」，提供健康風險評估、醫療諮詢、心理輔導與跨地點健康服務；並以高額健檢補助、健康事件管理與主動預防制度照護員工與家庭。更重要的是，和泰為全台唯一擁有兩棟皆取得WELL健康建築鉑金級認證 的企業，從空氣、水質、照明、聲環境到心理舒適全面優化，營造國際級健康職場，讓員工能在安全、幸福、具韌性的環境中長期發展。和泰多年來健康管理成果亦十分顯著，包含人均病假長期維持低點、肌肉骨骼不適逐年改善、員工留任率穩定高於產業平均，展現職場福祉的真正實效。

和泰大金長期推動永續，也深度結合經銷商夥伴、產學單位與公益團體，發展出跨組織的永續生態鏈。從空調節能教育、技職人才培訓、弱勢支持，到文化影像教育與環境守護，皆以「利他共好」為核心，讓企業效益能擴散至更廣的社會層面。

▲▼和泰大金,台灣企業永續獎,會長蘇一仲。（圖／和泰大金提供）

▲會長蘇一仲獲「永續傑出人物獎」殊榮。

展望未來，蘇一仲會長表示，和泰大金將持續以永續為核心，深化綠色供應鏈、推動低碳科技、強化人才韌性與職場福祉，並以國際標準提升企業治理。他強調：「永續不是風潮，而是企業的生命力。和泰會以穩健務實的腳步，持續為台灣打造更健康、更節能、更具幸福感的生活環境。」

