稱遭鄭麗文誘導喊「統一」　何鷹鷺嗆退黨：蕭旭岑也稱台灣地區

▲何鷹鷺嗆退出國民黨。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常委、陸配何鷹鷺日前因於抖音平台上拍片推崇中共、宣揚兩岸統一，遭中央考紀會處以停止黨職的處分。何鷹鷺不服提出申訴，中常會決議將案件送回考紀會重審，因此申訴期間其中常委身分仍然有效。何鷹鷺今（26日）下午出席中常會，會後痛批國民黨主席鄭麗文選舉時曾說，「我們是中國人」，但卻沒說清楚是中華民國還是中華人民共和國的人，「這是誘導我喊統一！」離去前更嗆聲「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！我退黨、退黨！」

何鷹鷺於中常會結束時表示，自己支持和平統一，但不代表支持武力。她說，鄭麗文在選舉時就曾說過「我們是中國人」，但卻沒有說清楚是中華民國還是中華人民共和國的中國人，等於是在誘導她喊統一。

何鷹鷺指出，國民黨副主席蕭旭岑前往中國時也說「台灣地區」，那這是在玩什麼文字遊戲？有點腦袋的人都知道，這樣玩下去真的就是在玩火！她指出，國民黨的人去中國時都講「台灣地區」，但到底是哪個地區？是「中華人民共和國台灣地區」還是「中華民國台灣地區」？這應該要講清楚、說明白。

何鷹鷺說，今日在中常會上自己的問題一點都沒有解決，國民黨應該要表明立場，不要欺騙台灣人民和中國人民，一下在中國喊「支持和平、台灣地區」，一下又回台灣喊「中華民國」。她最後撂話，「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！」