壯年台男成愛滋大宗！醫示警「年輕化趨勢」：別以為口交就沒事

▲台灣近年HIV通報數整體下降，但值得注意的是，新增感染者仍以「25至39歲本國籍男性」為最大宗。（示意圖／視覺中國）



記者游瓊華／台中報導

12月1日是世界愛滋日，台中光田綜合醫院感染科醫師羅仕傑指出，儘管台灣近年HIV通報數整體下降，但值得注意的是，新增感染者仍以「25至39歲本國籍男性」為最大宗，且臨床觀察有年輕化趨勢，顯示年輕族群的防治意識仍需加強。

羅仕傑表示，隨著醫療進步，HIV已非不治之症。只要穩定接受抗病毒藥物治療，多數感染者體內病毒量能控制到「測不到（Undetectable）」，進而達到「不具傳染力（Untransmittable）」的「U=U」狀態，能和一般人一樣正常生活工作。

羅仕傑也澄清，許多人誤以為「只要驗一次病毒測不到就安全」或「口交、親吻是零風險」。事實上，「U=U」需建立在「持續」服藥且病毒量穩定低於200 copies/mL的基礎上，才能有效避免性行為傳染。此外，雖然深吻不會傳染，但民眾常因此鬆懈，忽略了真正需要全程使用保險套防護的高風險性行為。

▲羅仕傑也澄清，許多人誤以為「只要驗一次病毒測不到就安全」或「口交、親吻是零風險」。（圖／光田醫院提供）



羅仕傑強調，目前已有公費的暴露前預防性投藥（PrEP）與暴露後預防性投藥（PEP）。由於HIV初期症狀僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等，與感冒極為相似，容易被忽略。

羅仕傑呼籲，有風險行為者應善用衛生局提供的免費匿名篩檢或家用自我檢測試劑，定期篩檢不僅是保護自己，更是保護伴侶的重要行動。他強調，HIV傳染與性傾向無關，任何不安全的性行為都有風險，社會應用理解取代恐懼，共同建立更友善的環境。